Vpis v srednje šole: vpisnih mest veliko več kot dijakov

24.4.2023 | 14:00

Kljub številčnejši generaciji otrok, ki se vpisujejo na srednjo šolo, večjih težav s presežnim številom vpisanih šole na območju jugovzhodne Slovenije in Posavja nimajo. (Foto: ŠC Novo mesto)

Novo mesto - Na srednjih šolah jugovzhodne Slovenije in Posavja je razpisanih kar 600 vpisnih mest več, kot pa je vpisanih dijakov, ki so do ponedeljka oddali prijave. Teh je 2.152, vpisnih mest pa je 2.752. A ta podatek ne pove veliko oziroma kaže na to, da je razpisanih precej programov, za katere je zelo malo zanimanja in bodo oddelki precej prazni. Po drugi strani pa je zanimanje za nadaljevanje šolanja na različnih gimnazijskih programih navadno večje od števila vpisnih mest, a bo kljub vsemu le malo dijakov zavrnjenih.

I. Vidmar