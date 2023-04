Dan odprtih vrat Dnevnega centra DSO Novo mesto; vse več uporabnikov

24.4.2023 | 11:20

Foto: DSO Novo mesto

Novo mesto - V Domu starejših občanov Novo mesto je v soboto potekal dan odprtih vrat novega Dnevnega centra Ajda. Center je prve uporabnike sprejel februarja letos, njihovo število pa se od takrat povečuje. Ker center trenutno obiskujejo večinoma uporabniki, ki so zboleli za demenco, so dejavnosti prilagojene njim, so sporočili iz DSO. Nekateri center obiskujejo vsak dan, drugi pa zgolj občasno.

Program dneva odprtih vrat se je začel ob 10. uri s predavanjem ''Demenca malo drugače'', nadaljeval pa z delavnico ''Vadba za vsak dan''. Sledil je voden ogled prostorov centra, ki se je zaključil s pogostitvijo in sproščenim druženjem.

Med obiskovalci so bili tudi člani Lions Kluba Novo mesto, s katerim dom sicer že več let zelo lepo sodeluje in je tudi letos ob Dnevu Zemlje domu doniral zasaditev balkonskega cvetja.

M. K.

