Naj športniki Pia Marie Ružič, Tim Bizjak in Rokometni klub Krško

24.4.2023 | 12:50

Fotografije: Klemen Bec

Krško - Župan Mestne občine Krško Janez Kerin je konec tedna na prireditvi Pozdrav športu sprejel športnice in športnike, ki so v lanskem letu dosegli vidnejše rezultate v posameznih športnih disciplinah.

Prireditev Pozdrav športu je potekala v Kulturnem domu Krško, za pester program pa so poskrbeli učenci Osnovne šole dr. Mihajla Rostoharja Krško, člani Društva Sonček, učenci OŠ Podbočje in pevke Vokalne skupine Gloss. Prireditev je povezoval televizijski voditelj Anže Bašelj.

Izbor športnikov, ki bo bili povabljeni na županov sprejem, je potekal na podlagi kriterijev in predlogov športnih klubov in društev v mestni občini Krško, končni nabor pa je v sodelovanju s Športno zvezo Krško pripravila Komisija za šport Mestne občine Krško pod vodstvom Boštjana Pirca. Zbrane sta pozdravila tako Pirc kot tudi Luka Šebek, predsednik Športne zveze Krško. Športnikom sta čestitala za dosežene rezultate in zaželela veliko športne sreče pri vseh prihajajočih izzivih, so na MO Krško zapisali v sporočilu za javnost.

Župan Janez Kerin je v svojem govoru poudaril, da je šport ena tistih dejavnosti, ki nas združuje, saj se ob uspehih naših športnikov veselimo ter za trenutek pozabimo na vse tiste stvari, ki nas kot družbo še prevečkrat delijo. Izpostavil je, da so nam športniki velikokrat v zgled, saj vedno znova dokazujejo, da se lahko s trdim delom in vztrajnostjo doseže vsak cilj, ki si ga posameznik zada. Poudaril je tudi pomen skupnosti za rezultate posameznikov – od družine, prijateljev in navijačev do podpornega okolja, ki ga nudijo športni klub in društva. Pomemben del skupnosti pa predstavlja tudi Mestna občina Krško, kjer že leta podpirajo razvoj športa v lokalnem okolju. V letu 2023 bodo tako sofinancirali dejavnosti več kot 50 različnih izvajalcev športa, za sofinanciranje programov pa bodo namenili več kot 337.000 evrov, za sofinanciranje uporabe športnih objektov pa več kot 370.000 evrov. Za naložbe in vzdrževanje športne infrastrukture so v proračunu namenili več kot 1.419.000 evrov, največji načrtovani projekt pa je izgradnja bazena v Krškem.

NAJBOLJŠA POSAMEZNICA, POSAMEZNIK IN NAJBOLJŠA ŠPORTNA EKIPA V LETU 2022

Športnica leta 2022 Mestne občine Krško je postala članica Šahovskega kluba Triglav Krško Pia Marie Ružič, športnik leta 2022 plavalec Tim Bizjak (Plavalni klub Celulozar Krško), za najboljšo športno ekipo v Krškem pa je bil razglašen Rokometni klub Krško.

PRIZNANJA MESTNE OBČINE KRŠKO ŠPORTNIKOM ZA LETO 2022

Med najboljšimi športniki, ki zadovoljujejo kriterije za kategorizacijo Olimpijskega komiteja Slovenije, sta v kategoriji mednarodni razred priznanji prejeli Senta Jeler in Jana Ferjan (obe Športno društvo Plavalček), v kategoriji perspektivni razred pa Pia Marie Ružič in Taja Guid (obe Šahovski klub Triglav Krško).

V kategoriji državni razred so priznanja prejeli Tim Bizjak (Plavalni klub Celulozar), Luka Ferenčak (Plavalni klub Celulozar), Matija Preskar (Kajak kanu klub Krško), Jaroslav Kovačič (JK Tri Team), Nick Škorja (AMD Krško) in Srečko Lamut (Ribiška družina Brestanica-Krško). V mladinskem razredu so se med najboljše vpisali Simon Škof Ojeda in Filip Palijan iz Kajak kanu kluba Krško, Pika Radej iz Šahovskega kluba Triglav ter Matija Osetič, Jan Kozole in Maša Vasiljevič iz Plavalnega kluba Celulozar).

PRIZNANJA PO KRITERIJIH KOMISIJE ZA ŠPORT MESTNE OBČINE KRŠKO

Priznanja po posebnih kriterijih Komisije za šport Mestne občine Krško sta prejela Zdravko Bregar (Ribiška družina Brestanica-Krško) in Slavko Petrič (JK Tri Team).

Priznanja po kriterijih Komisije za šport Mestne občine Krško na področju športa invalidov so prejeli Miha Pavlič, Ajda Brilej, Larisa Žibert, Mija Jakovina, Mischele Klinc, Maj Režman, Rok Slapšak, Ivan Lesnika in Tilen Mijoković (vsi člani Športnega društva Plavalček).

Mestna občina Krško tradicionalno podeljuje tudi priznanja tistim športnicam in športnikom, ki vedno znova navdušujejo z dosežki, ki sicer ne dosegajo kriterijev Olimpijskega komiteja Slovenije in ne izpolnjujejo strogih administrativnih pravil za vpis v njihove evidence, a ravno tako, kot so zapisali na občini, zahtevajo ogromne napore in odrekanja posameznikov. Priznanja po kriteriji Komisije za šport Mestne občine Krško, določenih na podlagi rezultatov iz državnih prvenstev, ki niso kategorizirani po kriterijih OKS, so za leto 2022 prejeli Rokometni klub Krško, Plesni klub Lukec – mladinska hip hop mala skupina, Plesni klub Lukec, članska hip hop mala skupina, Maša Rostohar (Nippon) in ekipa AMD Krško.

V imenu nagrajencev se je zbranim zahvalil Robert Planinc, predsednik Rokometnega kluba Krško.

M. K.

Galerija