FOTO: Z več kot dvema promiloma končal v potoku; otrok parkirano vozilo spravil v pogon in trčil v otroka

24.4.2023 | 13:30

V noči na nedeljo so v nesreči pri Žurkovem Dolu posredovali sevniški gasilci, ki so s tehničnim posegom rešili voznika iz avta v potoku in ga predali reševalcem. (Foto: PGD Sevnica)

V soboto okoli 19.30 se je nenavadna nesreča zgodila na dvorišču ene od hiš v Rosalnicah pri Metliki. Policisti in kriminalisti so ugotovili, da je otrok v pogon spravil parkirano vozilo in pri tem trčil v drugega otroka, ki je bil pred vozilom. Reševalci so poškodovanega otroka oskrbeli in odpeljali v bolnišnico in po prvih informacijah ni v smrtni nevarnosti. Kriminalisti so opravili ogled in zasegli avtomobil. Nadaljujejo intenzivno preiskavo in ugotavljajo vse okoliščine kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti, danes sporočajo s PU Novo mesto.

Brez vozniške in tablic, zadrogiran

Policisti PP Krško so med kontrolo prometa v Krškem v petek zvečer zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila Volkswagen polo, ki sprva znakov policistov ni upošteval in je nadaljeval vožnjo. Med postopkom so ugotovili, da 36-letni kršitelj nima veljavnega vozniškega dovoljenja, na vozilu pa je imel nameščene ukradene registrske tablice. Zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih drog so mu odredili preizkus, ki je prisotnost drog v organizmu potrdil. Avtomobil so mu zasegli, zaradi kršitev izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog. Določila Zakona o pravilih cestnega prometa in Zakona o motornih vozilih za ugotovljene kršitve določajo globo v višini 3.320 evrov.

Padec motorista

V petek zvečer so policiste iz bolnišnice obvestili, da oskrbujejo lažje poškodovanega moškega, ki naj bi se poškodoval v prometni nesreči. Policisti so zbrali obvestila in po prvih ugotovitvah se je nesreča zgodila nekaj po 17. uri na cesti med Vinico in Žuniči, pri naselju Preloka. 66- letni motorist naj bi zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad motorjem, padel in se lažje poškodoval. Okoliščine nesreče policisti še preverjajo.

Z 2,2 promila alkohola končal v potoku

V noči na nedeljo se je zgodila prometna nesreča pri naselju Žurkov Dol na območju PP Sevnica (z več fotografijami smo o tem na kratko že poročali). Policisti so ugotovili, da je 30-letni voznik osebnega avtomobila zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste, trčil v drevo in z vozilom obstal v potoku. Lažje poškodovanega voznika so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti so še ugotovili, da je bil povzročitelj nesreče pod vplivom alkohola. V litru izdihanega zraka je imel 1,07 miligrama alkohola. Zaradi kršitev cestno prometnih predpisov so mu izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Vlomi in tatvine

Med 15. 4. in 22. 4. je na območju Tolstega vrha (PP Šentjernej) nekdo vlomil v delavnico in ukradel električne vodnike. Z vlomom in tatvino je lastniku povzročil za okoli 500 evrov škode.

V kraju Jablanica na območju PP Sevnica je med 21. 4. in 23. 4. neznanec vlomil v nenaseljeno stanovanjsko hišo. Odnesel ni ničesar, nastala je le premoženjska škoda, povzročena z vlomom.

V naselju Omota na območju PP Črnomelj pa so neznanci z dvorišča podjetja odpeljali okoli 400 kg železa.

Migranti

Policisti so med 21. 4 in 24. 4. na območju PP Brežice (Obrežje, Rigonce, Dobova, Loče, Slovenska vas, Brezina, Jesenice na Dolenjskem, Bukošek) izsledili in prijeli 50 državljanov Maroka, 42 državljanov Bangladeša, 32 državljanov Rusije, 28 državljanov Pakistana, 15 državljanov Afganistana, 13 državljanov Indije, 12 državljanov Šrilanke, 11 državljanov Nepala, devet državljanov Sirije, pet državljanov Iraka, štiri državljane Kube, tri državljane Nigerije, dva državljana Tunizije, dva državljana Alžirije in po enega državljana Somalije, Mongolije, Eritreje, Kitajske, Ekvadorja, Burundija, Konga in Burkine Faso in na območju PP Metlika (Božakovo) 11 državljanov Afganistana.

Vikend v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so med 21. 4. in 24. 4. posredovali v 198. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 656 klicev. Obravnavali so štiri prometne nesreče z lažjimi telesnimi poškodbami in 24 nesreč z gmotno škodo. Zasegli so vozila trem kršiteljem cestno prometnih predpisov, ki so vozili brez veljavnih vozniških dovoljenj. Posredovali so zaradi 37. kršitev javnega reda in miru in v Novem mestu kršitelja pridržali. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj groženj, goljufije, prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi sprožitev signalno varnostnih naprav, požara, najdbe neeksplodiranih ubojnih sredstev in nedovoljenih prehodov državne meje.

M. K.