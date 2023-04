FOTO: Malkovec 2023 - Razkol naroda je nevarno početje

24.4.2023 | 14:30

Marijan Križman

Marjan Povšič

Marjetka Popovski

Milan Gorjanc podarja svojo knjigo Marijanu Križmanu.

Malkovec - Marijan Križman, predsednik ZZB: ''Razkol naroda je treba ustaviti, saj so le demokratične volitve tiste, ki zmagovalcu dajejo mandat vladanja. Torej, zmagovalci – vladajte!''

Ob dnevu upora proti okupatorju, odhoda Malkovčanov v partizane in obletnici ustanovitve 1. dolenjskega partizanskega bataljona so Združenje borcev za vrednote NOB Tržišče, Občina Sevnica in Krajevna skupnost Tržišče včeraj pripravili spominsko slovesnost »Malkovec 23« pri Vinskem dvoru Deu na Malkovcu. Na slovesnosti so sodelovali: praporščaki s prapori veteranskih organizacij, Skupnost borcev 1. dolenjskega partizanskega bataljona, spominska partizanska enota, Godba Sevnica, Slovenska vojska, OŠ Tržišče, Marjetka Popovski, AKŽ Tržišče, KŠTM Sevnica, PGD Tržišče in Turistično društvo Tržišče.

Predsednik ZB za vrednote NOB Tržišče Marjan Povšič je povedal, da se trudijo ohranjati spomine na težke čase iz NOB in prenašati zgodovinska dejstva na mlajše generacije. ''S tem ciljem vsako leto, v sodelovanju z lokalno skupnostjo in društvi v KS Tržišče, organiziramo slovesnost na nikoli pokorjenem Malkovcu,'' je poudaril Povšič in spomnil, da so na bližnjem spomeniku imena 51 padlih partizanov, talcev in drugih žrtev okupatorja in domačih izdajalcev.

Sevniški župan Srečko Ocvirk je opozoril, da je ''dan upora proti okupatorja dan, ko moramo pogledati v preteklost, kakšnih napak ne smemo početi in kako enotni moramo biti, ko tuja sila želi naše domove, hiše in okolje.''

Slavnostni govornik Marijan Križman, predsednik ZZB za vrednote NOB Slovenije, je ob koncu svojega govora, ki je temeljil predvsem na zgodovini NOB na Dolenjskem, izrazil zaskrbljenost za politično dogajanje v naši državi. ''Ne gre zgolj za desno ali levo politiko, ki tekmujeta za oblast, skrbi nas, ker to, kar se dogaja v slovenskem parlamentu, presega meje zdravega razuma in ne gre zgolj za politični, temveč za razkol naroda, ki ga nekateri delijo preprosto na partizane, komuniste in domobrance. Tak razkol je nevarno početje in nas vrača v mračne čase prejšnjega stoletja. Državna televizija ne opravlja naloge javnega servisa, kar je videti v nekaterih oddajah, kjer sramotijo in ponižujejo partizanski boj, ga izenačujejo oz. opravičujejo z izdajstvom med 2. svetovno vojno. Sramoto izdajstva ne bo opralo ponarejanje zgodovine in zakotno pisunstvo. Spoštovani vladajoči, dobili ste mandat za vladanje, zato vas pozivamo, da vladate in rešujete nakopičene težave, ki pa jih ni malo: od zdravstva, šolstva, gospodarstva in drugih pomembnih vsebin za državo in njene državljane. Razkol naroda je nevarno početje, zato ga je treba ustaviti, saj so le demokratične volitve tiste, ki zmagovalcu dajejo mandat vladanja. Torej, zmagovalci – vladajte,'' je pozval predsednik Križman.

Prireditev, ki so je sklenili z druženjem, je povezovala Vesna Perko.

P. P.

Galerija