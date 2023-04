Z Damijem Zupijem spet do koles za otroke iz socialno ogroženih družin

24.4.2023 | 19:00

Helena Zevnik Rozman, Slovenska karitas, Dami Zupi, DOS, in Robert Gratton, predsednik Zveze društev diabetikov Slovenije (Foto: Vid Ponikvar)

Dami Zupi (Foto: STA)

Novinarska konferenca ob začetku projekta Dobrodelno okrog Slovenije in kampanje #DarujemKilometre (Foto: Vid Ponikvar)

Trasa projekta Dobrodelno okrog Slovenije (vir: www.dos.si)

Ljubljana/Novo mesto - Slovenska karitas in Dobrodelno okrog Slovenije med 2. in 6. majem pripravljata humanitarni kolesarski dogodek, v okviru katerega bodo udeleženci prekolesarili traso okoli Slovenije in zbirali sredstva za nakup koles otrokom iz socialno ogroženih družin. Dogodek je namenjen tudi ozaveščanju o sladkorni bolezni.

Start in cilj v Novem mestu

Dobrodelno okrog Slovenije je kolesarska vožnja ultramaratonskega kolesarja Damija Zupija, v okviru katere kolesarji v petih dneh prevozijo več kot 1225 kilometrov okrog celotne Slovenije. Vožnja je sestavljena iz petih etap, začne in konča se v Novem mestu, kolesarji pa bodo vsak dan prevozili med 250 in 274 kilometri, so danes pojasnili na novinarski konferenci.

Vseh pet etap bo poleg Zupija prevozilo 25 kolesarjev, ki so bili izbrani oktobra, vsi ostali kolesarski navdušenci pa se lahko ekipi pridružijo kjerkoli na poti. "Vse te informacije, kje, kako nas lahko vidite, so na voljo na naši spletni strani. Kdorkoli se nam lahko pridruži, ali da z nami odpelje tri ure, ali da z nami odpelje 20 kilometrov, ali pa da enostavno pride na eno od teh postajališč, pa nam mogoče stisne roke in reče bravo," je na današnji novinarski konferenci pojasnil Zupi.

Z zbranimi kilometri do Lune

Prevožene kilometre bodo kolesarji beležili tudi v sklopu projekta #DarujemKilometre, ki bo letos potekal že petič zapored. V Zvezi društev diabetikov Slovenije s projektom ozaveščajo o sladkorni bolezni, ki je ena najbolj razširjenih kroničnih bolezni na svetu, ter o zdravem načinu življenja, saj na ta način zmanjšujemo možnosti za nastanek sladkorne bolezni, je poudaril predsednik Zveze društev diabetikov Slovenije Robert Gratton.

V zvezi so si zastavili cilj, da z zbranimi kilometri pridejo do Lune, je še pojasnil Gratton. Do tja je približno 384.000 kilometrov. "Kar precej kilometrov smo že naredili, tako da nas do tja loči še 140.000 kilometrov, malo več," je še dodal. S kampanjo pa želijo h gibanju spodbuditi prav vse prebivalce, kajti to je pomembno ne samo pri obvladovanju sladkorne bolezni, ampak tudi ostalih bolezenskih stanj.

Letos bodo v kolesarski vožnji sodelovali kolesarji iz več držav, pet etap pa bosta prekolesarila tudi dva kolesarja, ki živita s sladkorno boleznijo. Najmlajši kolesar v ekipi je star 24 let, najstarejši pa 60 let, je še pojasnil Zupi.

Obdarili že več kot 80 otrok

Projekt bo potekal že četrto leto. V preteklih letih so organizatorji skupaj obdarili že več kot 80 otrok, ki so se razveselili novega kolesa. "Svoje poslanstvo sem med drugim našel tudi v tem, da s svojim kolesarjenjem poskušam narediti tudi nekaj dobrega za tiste, ki sami to niso sposobni, ali glede ozaveščanja o kolesarjenju ali o tem, da določenim posameznikom ali pa posameznicam lahko zagotovimo v našem primeru kolesa, ki si jih pač sami ne morejo privoščiti," je še poudaril.

Kot je povedala Helena Zevnik Rozman iz Slovenske karitas, ki je glavni koordinator projekta, želijo socialno ogroženim otrokom z akcijo sporočiti, da so vredni in v družbi enakovredni. "Mislim, da tem otrokom to kolo res pomeni nekaj, kar še niso dobili do sedaj," je dodala. Dogodek prav tako predstavlja pomembno sporočilo družbi, da ostaja dobrodelna. Vsak človek lahko namreč v svojem življenju naredi nekaj dobrega za nekoga drugega, je še poudarila Zevnik Rozman.

Sredstva za nakup koles že zbirajo nekatere župnijske Karitas, zbirali pa jih bodo še z donacijami kolesarjev, sms-sporočili in donacijami na bančni račun Karitasa.

STA; M. K.