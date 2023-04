Iskalna akcija s srečnim koncem, pogrešano osebo našli sokrajani

24.4.2023 | 18:25

Pomoč vodnikov reševalnih psov tokrat ni bila potrebna. (Foto: arhiv DL)

Popoldne ob 16.17 so v naselju Mali Podljuben, občina Novo mesto, začeli iskati pogrešano starejšo osebo, v akciji so poleg policistov sodelovali gasilci PGD Mali Podljuben in krajani. Aktivirani so bili tudi vodniki reševalnih psov Kinološke zveze Slovenije, ekipa Zveze vodnikov reševalnih psov Dolenjske in dve ekipi iz Ljubljanske regije, vendar njihova pomoč ni bila potrebna.

Pogrešano osebo so namreč še pred njihovim prihodom našli krajani.

M. K.