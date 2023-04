Med naložbami tudi namakalni sistem Arnovo selo

25.4.2023

Brežice - Brežiški občinski svetniki so na včerajšnji seji sprejeli rebalans letošnjega proračuna in tako proračunske odhodke povečali za 8 milijonov evrov na dobrih 42 milijonov. Tako bo imela občina manj skrbi pri izpolnjevanju letošnjega naložbenega načrta.

Med večjimi naložbami v letu 2023 so nadaljevanje lani začete širitve zdravstvenega doma in lekarne, urejanje kolesarskih stez, izboljšava vodovoda, ki je skupna naložba občine Brežice in Bistrica ob Sotli, obnova atletskega stadiona, dokončanje obnove brežiškega Vodovodnega stolpa, posodobitev namakalnega sistema Arnovo selo in gradnja mostu na Borštu, ki ga bo deloma plačalo obrambno ministrstvo. Letos naj bi začeli graditi tudi kanalizacijo v Krški vasi.

V razpravi ob omenjenem popravljanju letošnjega proračuna je Igor Zorčič kritično ocenil, da nekatere naložbe občina neupravičeno odlaga. Stane Tomše pa je ugotavljal, da občina že več let predvideva ene in iste proračunske prihodke, ki jih potem ne doseže in so tako zgolj namišljeni.

Pobude Andreja Vizjaka ne bodo vesela vodstva vrtcev, potem ko se je na včerajšnji seji dejal, da morajo vrtci skrbno pregledati svoje stroške in jih zmanjšati v največji možni meri. Svetnik meni, da v tem pogledu vrtci še imajo notranje rezerve.

Svetniki so imenovali Alenko Černelič Krošelj za direktorico posavskega muzeja Brežice za naslednji mandat ter podprli dve ravnateljski kandidaturi. Tako je dobila soglasje občinskega sveta kandidatka za ravnateljico Osnovne šole Globoko Zdenka Bregar Umek. Prav tako so svetniki podprli kandidaturo dr. Mateje Hadler za ravnateljico Osnovne šole Brežice.

Občinski svet je sprejel tudi pravilnik o subvencijah podjetjem pri poračunu vodarine za leto 2022 zaradi visokih cen energentov.

