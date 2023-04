Davi gorelo v Novem mestu

25.4.2023 | 07:00

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Davi ob štirih je v Školovi ulici v Novem mestu gorel pomožni objekt velikosti 5 x 4 metre. Požar, ki je objekt v celoti uničil, so pogasili gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu. Na gasilski straži so ostali šmihelski gasilci.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 7.30 do 8.00 in 13.30 do 14.30 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena in motena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP IND. CONA KANIŽARICA 1;

- od 7.30 do 8.00 in 13.30 do 14.30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP IND. CONA KANIŽARICA 1, na izvodu UPRAVA;

- od 8.00 do 14.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZASTAVA na izvodu ZASTAVA;

- od 10.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠIKONJSKA VAS na izvodu SKS LEVO.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8.00 do 14.00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP NOVA GORA PRI DRAŠIČIH, izvod 3.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8.00 do 14.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PETELINJEK, TP SMOLENJA VAS 1;

- od 8.00 do 12.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KANDIJSKA, izvod 5. ULICA MILANA MAJCNA OD 1 - 7;

- od 9.00 do 12.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RAGOVSKA 2, izvod 2. JAKČEVA 19, 20.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8.00 do 14.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRIŽE.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8.00 do 12.00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GABROVKA, izvod 5. PROTI TIHABOJ - V HRIB.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo:

- od 8.00 do 14.00 prekinjena dobava električne energije na območju TP Gabrijele, Pijavice vas, Štrasberg, Hrastovica, Skrovnik, Martinja vas, Polje Gabrijele, Dolenje Mladetiče, Pijavice, Bruna vas in Gorenje Mladetiče;

- od 7.30 do 14.30 pa na območju TP TO Mokronog.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju nadzorništva Sevnica med 8. in 12 uro na območju TP Log čistilna naprava in med 8. in 14. uro na območju TP Maren dol, nizkonapetostno omrežje – Papež.

M. K.