Poraz pri Iliriji

25.4.2023 | 08:10

Ljubljana - Košarkarji Krke so v izredno izenačeni tekmi 25. kroga Lige Nova KBM sinoči izgubili z Ilirijo v Ljubljani z 89:92 (23:23, 18:21, 28:26, 20:22). Tako so zabeležili svoj 5. poraz in so sedaj z 20 zmagami na drugem mestu na lestvici, za Heliosom zaostajajo za zmago.

* Dvorana Tivoli, gledalcev 100, sodniki: Krajnc (Maribor), Smrekar (Nova Gorica), Oprčkal (Vojnik).

* Ilirija: Arslanagić 15 (0:1), Kruzynski 2, Orel 27 (4:9), Mikuš 2, Shashkov 9, Kureš 1 (1:1), Daneu 18 (3:7), Vončina 7 (2:2), Klobučar 11 (2:2).

* Krka: Stergar 16 (4:5), Cerkvenik 15 (2:3), Stipčević 15 (2:2), Stavrov 4, Vucić 5 (1:1), Spasojević 18 (1:3), Špan 8, Škedelj 8 (0:1).

* Prosti meti: Ilirija 12:22, Krka 10:15.

* Met za tri točke: Ilirija 8:33 (Arslanagić 3, Orel, Shashkov, Daneu, Vončina, Klobučar), Krka 13:31 (Cerkvenik 3, Stipčević 3, Spasojević 3, Špan 2, Stergar 2).

* Osebne napake: Ilirija 18, Krka 23.

* Pet osebnih: /.

Košarkarji Krke so doživeli peti poraz v ligi Nova KBM in dva kroga pred koncem rednega dela izpustili iz rok prvo mesto na lestvici. Zmago več ima Helios Suns. Ilirija je zabeležila dvanajsto zmago in se pomaknila na peto pozicijo.

Odločitev o zmagovalcu je padla v zadnjih minutah. Krka je s sedmimi zaporednimi točkami Radosava Spasojevića skoraj nadoknadila zaostanek 82:88, a je prav omenjeni igralec postal tudi tragična figura. Osem sekund pred koncem je Spasojević (18 točk) zgrešil prosti met za izenačenje na 90:90.

Pri Iliriji je osebni rekord v ligi Nova KBM postavil 20-letni Anej Orel, ki je ob metu iz igre 11:13 dosegel 27 točk (10 skokov). Osemnajst točk in osem skokov je dodal njegov vrstnik Žiga Daneu.

Pri Krki, ki je nastopila z vsega osmimi igralci, so poleg Spasojevića do dvomestnih številk prišli še Leon Stergar (16) ter Rok Stipčević in Miha Cerkvenik (oba po 15).

Izjava po tekmi:

Gašper Okorn, trener Krke: ''Zaslužena zmaga Ilirije, za kar jim čestitam. Mi nismo bili pravi. Kljub vsemu, redko se obregnem ob stvari, na katere res ne morem vplivati, so pa stvari, ki bodejo v oči in motijo. Marsikdo bo vedel, o čem govorim.''

Krka bo 30. aprila gostila Hopse Polzelo, 6. maja pa jo čaka gostovanje v Škofji Loki pri LTH Castings.

STA; M. K.

