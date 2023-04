Preko tristo krajanov čistilo škocjansko dolino

25.4.2023 | 10:30

Ekipa, ki se je lotila čiščenja centra Škocjana.

Škocjan - Pomlad je čas čistilnih akcij in marsikje so že poskrbeli za lepše okolje.

Prav 22. aprila, na svetovni dan Zemlje, so se k delu spravili Škocjančani. V vseh vaseh se je zbralo preko tristo pridnih krajanov in se lotilo dela.

Kot pove Zvonko Petelin iz občinske uprave, so nabrali za okrog pet kubičnih metrov odpadkov, pretežno pločevink, vrečk in drugih smeti, ter dva kubična metra kosovnih odpadkov (žimnica, wc školjka, umivalnik …) .

V vaseh Zloganje in Segonje je bilo npr. udeleženih 19 krajanov skupaj z otroki. Večjih odlagališče niso našli, so pa pobrali smeti ob cestah. Največ je bilo pločevink od pijač, nekaj PVC-ja od bal, itd. Očistili so tudi mulde ob cesti.

Možakarji iz Zloganj in Segonj so se lotili čiščenja ceste.

Viktor Matko iz Škocjana pove, da so npr. očistili avtobusno postajo, parkirni prostor pred občinsko stavbo, okolico cerkve, druženje z eko noto pa zaključili na Mastnem vrhu

»Čistilna akcija ima poleg ozaveščanja o čistem okolju še drugo noto in sicer, da se vaščani dobijo skupaj, pogovorijo , rešijo kakšen problem, ali na nanj opozorijo,« pove Zvonko Petelin.

Akciji so se že dan prej pridružili tudi škocjanski osnovnošolci in imeli največ dela s pometanjem peska s ceste.

L. Markelj, foto: občani Škocjana

