FOTO: 24-letnica zletela s ceste

25.4.2023 | 12:50

Včeraj okoli 13.30 se je zgodila prometna nesreča v Župelevcu. O njej smo s fotografijami že poročali, s Policijske uprave Novo mesto pa danes pojasnjujejo, da so policisti PP Brežice ugotovili, da se je prevrnila 24-letna voznica osebnega avtomobila, ki je zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubila oblast nad vozilom, zapeljala na bankino in torej končala na travniku. Lažje poškodovano voznico so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico.

Kradli v garaži

V minuli noči je v naselju Muhaber v Novem mestu nekdo iz garaže stanovanjske hiše ukradel kovček z orodjem.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Obrežje, Rigonce, Dobova, Loče) včeraj izsledili in prijeli 15 državljanov Bangladeša, deset državljanov Kube, deset državljanov Maroka, devet državljanov Nepala, pet državljanov Alžirije, tri državljane Rusije, dva državljana Pakistana, državljana Afganistana, državljana Irana in državljana Turčije.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj skupno posredovali v 54. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 167 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in deset nesreč, ki so se končale z gmotno škodo. Posredovali so zaradi sedmih kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj poškodovanja tuje stvari in tatvin ter posredovali zaradi iskanja pogrešane osebe, kurjenja v naravnem okolju in nedovoljenih prehodov državne meje.

M. K.