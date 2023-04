Odprli postajališče za avtodome

25.4.2023 | 14:30

Trak ob uradnem odprtju postajališča za avtodome sta prerezala trebanjska županja Mateja Povhe in mirnski župan Dušan Skerbiš.

Trebnje - Županja Občine Trebnje Mateja Povhe in župan Občine Mirna Dušan Skerbiš sta prejšnji teden ob koncu Dneva Temenice slovesno prerezala trak ob odprtju novega postajališča za avtodome, ki se nahaja ob nekdanji hitri cesti H1 mimo Trebnjega.

»Tukaj je bil včasih bencinski servis. Z ureditvijo postajališča za avtodome v okviru projekta Rusalka smo sanirali tudi to degradirano območje, ki se nahaja neposredno ob reki Temenici. Temenica je del naše lokalne identitete in nanjo smo zelo ponosni, vsi pa se moramo prizadevati za njeno ohranjanje,« je dejala trebanjska županja.

Postajališče za avtodome, ki je stalo okoli 230.000 evrov, pomeni tudi korak naprej v razvoju turizma. »Na nas pa je, da popotnikom z avtodomi, ki se bodo tukaj ustavili, ponudimo še kakšno vsebino, da pridejo v mesto in si morda ogledajo znamenitosti,« še dodaja Povhetova. Ob postajališču za avtodome so uredili klopi za počitek, ekološki otok, postavili pa so tudi informativno tablo o Temenici.

»Zahvaljujoč projektu Mreža postajališč za avtodome, nosilec katere je Občina Mirna, je že kar nekaj občin uredilo postajališča za avtodome, spet druga so samo označila mesta, kjer je možno parkirati. Podpiramo nova postajališča, saj je avtodomarstvo v Sloveniji v porastu,« pa je dejal predsednik Caravaning Cluba Slovenije Goran Rovan.

Besedilo in fotografije: R. N.

Galerija