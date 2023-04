Mojca Florjanič in Bogdan Palovšnik na podžupanskem položaju

25.4.2023 | 19:00

Mojca Florjanič je postala podžupanja za področje družbenih dejavnosti.

Bodgan Palovšnik je kot podžupan pristojen za infrastrukturo krajevne skupnosti.

Z leve: vodja kabineta župana Lavra Kreačič, podžupan Aleksander Gajski, podžupanja Mojca Florjanič, župan Ivan Molan in podžupan Bogdan Palovšnik (Vse foto: M. L.)

Brežice - Mojca Florjanič in Bogdan Palovšnik sta nova podžupana občine Brežice, potem ko ju je na ta položaj danes imenoval župan Ivan Molan.

Palovšnik, ki je že bil podžupan v prejšnjem mandatu, je pristojen za infrastrukturo in sodelovanje s krajevnimi skupnostmi, delovno področje Florjaničeve so družbene dejavnosti, se pravi kultura, šport, sociale ter vzgoje in izobraževanje. Novo imenovana podžupana se na tem položaju pridružujeta Aleksandru Gajskemu, ki ga je župan imenoval lani in je pristojen za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo. Gajski je v čestitki dejal, da je občina z imenovanjem pridobila »na globini in širini«.

Župan je, kot je rekel, z današnjim imenovanjem izpopolnil svojo ekipo in tako se je dokončno oblikoval občinski svet.

Florjaničeva in Palovšnik sta poudarila, da sta pripravljena prisluhniti vsem pobudam občanov in da sta zanje njuna telefona odprta zmeraj. Florjaničeva si bo s podžupanskega mesta prizadevala, če sledimo njenim današnjim besedam, da bi Brežice pridobile umetniško galerijo in obnovile kulturni dom. Glede športa se zavzema za razmere, ko se noben športnik ne bo počutil zapostavljenega. Brežiška stalnica naj bi postali večji športni dogodki. V šolstvu vidi kakovost v tem, da bodo učenci imeli tudi čim več organiziranih zunajšolskih dejavnosti, kot so šole v naravi, še naprej naj šole razvijajo mednarodno sodelovanje.

Palovšnik je med drugim napovedal okrepljeno čezmejno sodelovanje občine Brežice z obmejnim območjem v sosednji Hrvaški. Del tega je že tudi njegov današnji sestanek s samoborsko županjo. Kot je dejal, želi, da ga pokličejo iz krajevne skupnosti, ko želijo kaj storiti z občinsko pomočjo.

Palovšnik je omenil različno strankarsko pripadnost podžupanske trojice. On je član SD, Florjaničeva prihaja iz Gibanja Svoboda, Gajski je član SDS. Podžupani smo iz treh političnih opcij. Imenovanje vseh treh je po njegovem dokaz, da se v občini povezujejo.

Mojca Florjanič je v lokalno politiko vstopila lani pred volitvami in je zdaj občinska svetnica v mandatu 2022-2026. Je predsednice Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Po poklicu je diplomirana pravnica, zaposlena na Finančnem uradu Brežice kot vodja sektorja za izvršbo. Kot dolgoletna kulturnica zadnjih deset let vodi brežiško kulturno društvo Drugi oder.

Bogdan Palovšnik je bil podžupan že v prejšnjem mandatu od 2019 do 2022. Kot občinski svetnik v tokratnem mandatu je predsednik Odbora za urbanizem. Občinski svetnik je bil že v letih 2018-2022 . Bil je predsednik krajevne skupnosti Jesenice na Dolenjskem od leta 2014 do 2018. Je samostojni podjetnik na področju golfa (učitelj golfa, vodja golf igrišč in svetovalec za golf v Sloveniji in na Hrvaškem).

M. L.

