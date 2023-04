Metličane prebudil ogenj

26.4.2023 | 07:00

To so posledice včerajšnjega požara na Školovi v Novem mestu. (Foto: PGD Šmihel)

Malo pred četrto zjutraj je v Naselju Staneta Rozmana v Metliki zagorela stanovanjska hiša. Požar so pogasili gasilci PGD Metlika, Suhor in Lokvica.

Povlekli tovornjak

Včeraj ob 16.31 so na Cesti 4. julija v Krškem gasilci PGE Krško iz krožišča izvlekli okvarjeno tovorno vozilo, ki je oviralo promet, do bližnjega parkirnega prostora.

Praznili jeklenke

Ob 22.25 pa so na mejnem prehodu Obrežje gasilci PGE Krško požarno varovali kontroliran izpust vodika iz jeklenk, ki so bile naložene na tovornem vozilu.

Danes brez elektrike



Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo dane:

- od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZASTAVA na izvodu ZASTAVA;

- od 8:00 do 10:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SEČJE SELO na izvodu SEČJE SELO;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STRAŽNJI VRH na izvodu SKS ZIDANICE.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. POLJE, izvod 2.GOR. POLJE;

- od 11:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KREMENJAK - RUPERČ VRH 2, izvod 3.NA DROG LEVO;

- od 9:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRGANJA SELA 2, izvod 1.DRGANJA SELA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRIŽE.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 9:00 do 12:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VEL. DOLE, izvod 4.PROTI ZAGORICI.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Sevnica med 9. in 16. uro na območju TP Račica, nizkonapetostno omrežje – Proti Bregu desno in med 9. in 13. uro na območju TP Brunk, Glino gaj, Novi grad, Gorelce, Cerovec in Srednik Cerovec.

M. K.