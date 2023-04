Priznanji za življenjsko delo Dušanu Arhu in Stanetu Rožmanu

26.4.2023 | 08:10

Foto: EZS

Krško - Elektrotehniška zveza Slovenije je ob 70-letnici delovanja in 90-letnici izdajanja Elektrotehniškega vestnika podelila šest posebnih priznanj za življenjsko delo posameznikom, ki so aktivno sodelovali pri razvoju elektrotehniške dejavnosti in znanosti v Sloveniji. Med prejemniki najvišjih strokovnih priznanj sta tudi dva uspešna strokovnjaka elektrotehnike in gospodarstvenika iz krške občine, in sicer podjetnik Dušan Arh (Arh elektromehanika d.o.o. Leskovec) in donedavni predsednik uprave NEK Stane Rožman, so sporočili iz Območne obrtno-podjetniške zbornice Krško.

DUŠAN ARH

V obrazložitvi ob podelitvi priznanj so za Dušana Arha zapisali, da se je skozi celotno podjetniško pot zavzemal za razvoj stroke, dvig kvalitete in ima inovativen pristop in vizijo razvoja stroke zato njegovo podjetje sodi kot eno uspešnejših zasebnih podjetij v regiji in širše. Dušan Arh velik potencial pri razvoju stroke vidi tudi v vzgoji bodočih elektrotehniških kadrov, saj so se pod njegovim mentorstvom razvili številni, danes uspešni strokovnjaki elektrotehniškega področja. Podeljevalci so tudi omenili, da so prepletenost med stroko in uspešno podjetniško vizijo, prepoznali v lokalni obrtno-podjetniški zbornici, katere predsednik je že več kot dve desetletji ter na nacionalni ravni, saj sestavlja upravni odbor elektro sekcije na republiški ravni. Ob koncu obrazložitve so zapisali, da je poslanstvo podjetnika Dušana Arha v uspešnosti poslovanja, kvaliteti storitev, razvoju elektro stroke in uspešnosti delovanja podjetništva s povezovanjem in sodelovanjem na lokalnem, nacionalnem in mednarodnem nivoju v smislu ustvarjanja primerne podjetniške klime, predpogoj za uspešno gospodarstvo.

STANE ROŽMAN

Prestižno strokovno priznanje je prejel tudi nekdanji predsednik uprave Nuklearne elektrarne Krško, Stane Rožman. Podeljevalci so mu priznanje podelili za uspešen razvoj stroke in razvoj edinstvene jedrske panoge v Sloveniji. Stane Rožman je vodil NEK od 1988, s strokovnim znanjem, delovnimi izkušnjami, osebno zavzetostjo in učinkovitimi metodami vodenja je bistveno prispeval k varnosti in zanesljivosti obratovanja elektrarne, zagotavljanju kakovosti, usposabljanju kadrov, sprejemljivosti elektrarne v javnosti, modernizaciji opreme in procesov, doseganju visokih standardov ter konkurenčni ceni proizvedene elektrike. Rožman se je izkazal z razvojno naravnanostjo, vključevanjem znanstvenoraziskovalnih dosežkov v praksi in utrjevanjem varnostne kulture. Podeljevalci mu tudi priznavajo vizionarstvo in uspešno soočanje z izzivi tehnološkega razvoja in družbenih sprememb ter avtoriteto slovenske energetike. Njegovo strokovnost so prepoznali tudi v mednarodnih strokovnih organizacijah, pod njegovim vodstvom je NEK delovala vse do letošnjega leta.

M. K.