Ob hiši pogorela drvarnica, poškodovana streha in podstrešno stanovanje, pri sosedih popokale šipe

26.4.2023 | 12:00

Danes zgodaj zjutraj, kot smo že poročali, nekaj pred 4. uro, je zagorelo v Metliki. V Naselju Staneta Rozmana je po prvih zbranih obvestilih policistov zagorelo v drvarnici ob stanovanjski hiši, ogenj pa se je razširil in zajel ostrešje hiše.

V ognju je bila uničena drvarnica ter poškodovana streha in podstrešno stanovanje. Zaradi vročine so popokale okenske šipe na sosednji hiši.

Požar so gasilci omejili in pogasili, policisti pa nadaljujejo z ugotavljanjem okoliščin oziroma vzroka za njegov nastanek. O ugotovitvah bodo po zaključeni preiskavi seznanili pristojno tožilstvo.

Z delovišča na Belokranjski cesti v Novem mestu je med 21. 4. in 25. 4. nekdo ukradel električne vodnike. Podjetje je oškodoval za okoli 750 evrov.

Med 24. 4. in 25. 4. je na Brodu v Novem mestu neznanec vlomil v ograjeno gradbišče, poškodoval električne vodnike na žerjavu in s tem povzročil za okoli 4.000 evrov škode.

Policisti so na območju PP Brežice (Obrežje, Rigonce, Dobova, Loče, Slovenska vas) prijeli 27 državljanov Rusije, 20 državljanov Maroka, 19 državljanov Kube, pet državljanov Pakistana, štiri državljane Konga, tri državljane Nepala, dva državljana Alžirije, državljana Sierra Leone, državljana Sirije, državljana Tunizije in državljana Sudana. Policijski postopki s tujci, ki so nedovoljeno prestopili državno mejo, še niso zaključeni.

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj skupno posredovali v 63. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 234 klicev. Obravnavali so osem prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Posredovali so zaradi 11. kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi iskanja pogrešane osebe, sprožitve signalno varnostne naprave, požara in nedovoljenih prehodov državne meje.

