FOTO: V Črnomlju prireditev ob dnevu upora proti okupatorju

26.4.2023 | 18:30

Foto: Jani Pavlin

Črnomelj - V Kulturnem domu Črnomelj je včeraj potekala prireditev Občine Črnomelj ob dnevu upora proti okupatorju. Zbrane je nagovoril župan Andrej Kavšek, predstavniki Združenja borcev za vrednote NOB Črnomelj pa so dvema članoma združenja - Slobodanu Drakuliču in Ljudmili Kocjan - podelili tudi priznanje Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije.

''S ponosom dajemo in vlagamo v svojo domovino. In prav je tako. Zgodovine ne smemo pozabiti, lahko jo častimo in se je spominjamo, ne smemo pa se je oklepati. S pogledom moramo biti usmerjeni v prihodnost, v naše mlade in v spremembe, ki nam omogočajo razvoj. Konec koncev gre za našo domovino, ki jo moramo negovati in jo držati skupaj,'' je, kot sporočajo z občine, v svojem nagovoru izpostavil župan.

Za kulturni program so poskrbeli Mešani pevski zbor Samospev iz Črnomlja, Vokalna skupina Polanski odmev, deklamatorji iz OŠ Komandanta Staneta Dragatuš, pevka Nina Šalamon in recitatorka Mojca Breznik. Proslavo je povezoval Tadej Fink, za scenarij in organizacijo pa je poskrbel JSKD OI Črnomelj.

M. K.

Galerija