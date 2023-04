Posavsko gospodarsko zbornico še naprej vodi Gorišek, UO pa Levičar

26.4.2023 | 09:30

Foto: Posavska gospodarska zbornica, Krško

Krško - Na konstitutivni seji za mandatno obdobje 2023-2027 so v Krškem potrdili izvoljene člane Upravnega odbora GZS Posavske gospodarske zbornice, izvolili predsednika in podpredsednike, imenovali člane v Skupščino GZS ter direktorja GZS Posavske gospodarske zbornice. Gosta seje sta bila predsednik GZS Tibor Šimonka in generalna direktorica GZS Vesna Nahtigal.

Upravni odbor je sestavljen iz 18 voljenih predstavnikov, članov GZS Posavske gospodarske zbornice in direktorja zbornice. Med njimi je devet predstavnikov velikih podjetij: Alen Šinko, KOVIS d.o.o., Jožica Hojnik, DS SMITH SLOVENIJA d.o.o., Danijel Levičar, GEN d.o.o., Alenka Pirc, NEK d.o.o., Zdenka Kunej, HESS, d.o.o., Jurij Colarič, TEB d.o.o., Jožica Stegne, KOSTAK d.d., Tomaž Lovrin, RESISTEC UPR d.o.o. & Co. k.d. in Milena Resnik, VIPAP VIDEM KRŠKO d.d.

Šest je predstavnikov srednjih podjetij: Dejan Marcola, METALNA SENOVO d.o.o., Metka Arih, PREIS SEVNICA d.o.o., Boštjan Kozole, EVROSAD d.o.o. Krško, Tine Ogorevc, NUMIP d.o.o., Stanko Ančimer, WILLY STADLER d.o.o. ter Leopold Povše, MUFLON, d.o.o.

V Upravnem odboru so tudi trije predstavniki malih podjetij: Aleksandar Cvetanovski, INO Brežice d.o.o., Urban Žigante, SAVAPROJEKT d.d. in Franc Katič, SIPRO INŽENIRING d.o.o.

Za predstavnike posavskega gospodarstva, ki bodo njegove interese zastopali v Skupščini GZS, so bili imenovani: Metod Pirc, Elmont d.o.o., Jožica Stegne, Kostak d.d. in Danijel Levičar, GEN d.o.o.

Na seji so člani upravnega odbora izvolili tudi predsednika upravnega odbora in tri podpredsednike. Predsednik upravnega odbora GZS Posavske gospodarske zbornice, Krško v mandatnem obdobju 2023-2027 ostaja dosedanji predsednik Danijel Levičar, podpredsedniška mesta pa so zasedli Alenka Pirc, Boštjan Kozole in Alen Šinko.

Za direktorja GZS Posavske gospodarske zbornice, Krško je bil za mandatno obdobje 2023-2027 ponovno imenovan dosedanji direktor Darko Gorišek.

M. K.

