Županovo priznanje Godalnemu orkestru Stična

26.4.2023 | 10:20

Tomaž Smole in Polona Udovič (Foto: Občina Ivančna Gorica; G. S.)

Ivančna Gorica - Člani Godalnega orkestra Kulturnega društva Stična so pod mentorstvom umetniške vodje Polone Udovič konec tedna pripravili glasbeni projekt Rockester. V dvo in pol urnem programu so občinstvu predstavili številne rock hite različnih svetovno znanih ustvarjalcev, kot so AC/DC, Led Zeppelin, Tina Turner, Metallica in Joe Cocker, pa tudi do balkanskih zvezd, npr. Plavega orkestra in Novih fosilov.

Na odru Kulturnega doma Stična so se članom godalnega orkestra pridružili člani skupine Soul Killers, ki so že postali del zasedbe za Rockester. Kot posebna gostja pa se je pridružila priljubljena pevka, skladateljica in pianistka Neisha s pevci iz svoj Male Šole Rokenrola.

Sobotnemu koncertu je prisluhnil tudi podžupan Tomaž Smole, ki je Godalnemu orkestru ob 10-letnici delovanja, ki so ga obeležili decembra lani, izročil županov spominski kovanec Prijetno domače. Jubilejno priznanje je iz rok podžupana, kot sporočajo z občine, sprejela umetniška vodja Polona Udovič.

M. K.