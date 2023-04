Novi prostori za Geodetsko pisarno in upravni del Centra za socialno delo

26.4.2023 | 12:40

Foto: Bojan Štefanič

Kočevje - Občina Kočevje je zaključila prvo od treh energetskih prenov javnih stavb, in sicer na Ljubljanski cesti 7 v Kočevju. Nekdanji hotel Sonce, kasneje pa poslovna stavba, je zadnjih nekaj let sameval, s prenovo pa je objekt dobil novo podobo in tudi vsebino. V prenovljenih prostorih bo namreč delovala Geodetska pisarna v Kočevju in upravni del Centra za socialno delo Osrednja Slovenija zahod, enota Kočevje (CSD). Stavbo danes namenu uradno predali župan dr. Vladimir Prebilič, državni sekretar Ministrstva za javno upravo Jure Trbič in direktorica CSD Kočevje Katarina Hiti. Odprtja se je udeležil tudi generalni direktor GURS Tomaž Petek.

V sklopu projekta obnove objekta na Ljubljanski cesti 7 je lani in letos potekala statična, potresno varna izboljšava in energetska sanacija objekta, sporočajo s kočevske občine. S celovito energetsko sanacija objekta, ki je obsegala toplotno izolacijo zunanjih sten in podstrešja, zamenjavo energetskega sistema in energenta, se je zagotovilo občutno zmanjšanje toplotnih izgub in zmanjšanje porabe energije v objektu. Hkrati pa je poskrbljeno tudi za primerne delovne pogoje, dodajajo na občini.

Obnova objekta je potekala v skladu s smernicami Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, saj gre za pomemben del kulturne dediščine Kočevja.

Celotna prenova, vključno z opremo prostorov, je vredna nekaj manj kot poldrugi milion evrov, od tega pa je Občina Kočevje pridobila 172.297 evrov iz razpisa Ministrstva za infrastrukturo za energetsko obnovo stavb v lasti in rabi občin.

Poleg izboljšanja vizualne podobe objekta v središču mesta je naložba prispevala k ohranjanju spomeniško-kulturne dediščine mesta ter preprečila propadanje stavbe, so zapisali v občinskem sporočilu za javnost. Ob podpisu pogodb z najemniki prostorov, Ministrstvom za javno upravo in Centrom za socialno delo Kočevje, pa je zagotovljena tudi vsebina z dejavnostmi, ki so lokalnega pomena za občane Kočevskega in okoliških občin.

Sicer v Kočevju potekajo dela energetske sanacije na še dveh objektih, in sicer na stavbi Občine Kočevje in objektu za potrebe Zdravstvenega centra Kočevje na Roški cesti.

M. K.