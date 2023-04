Zaplet pri imenovanju ravnateljice

Svet Osnovne šole Brežice ugotavlja, da je potrdil ravnateljico dr. Matejo Hadler in da je sedanja ravnateljica mag. Marija Lubšina Novak (na fotografiji) še ravnateljica. (Foto: M. L.)

Mateja Hadler (Foto: video/spletna stran občine Brežice)

Brežice - Potem ko so brežiški občinski svetniki na seji 24. aprila podprli kandidaturo dr. Mateje Hadler za ravnateljico Osnovne šole Brežice, je svet zavoda Osnovne šole Brežice na včerajšnji seji po besedah njegove predsednice sveta Petrije Stojanović Škul s 7 glasovi za in 3 glasovi proti imenoval novo ravnateljico dr. Matejo Hadler.

Glede imenovanja je nastal zaplet. Kot pravi predsednik sveta staršev in član sveta šole Matija Kolarič, je sedanja ravnateljica mag. Marija Lubšina Novak v začetku leta napovedala svojo upokojitev z 31. avgustom 2023. Po tem so začeli postopek za imenovanje nove ravnateljice. Po navedbah Kolariča je po koncu včerajšnje seje sveta šole po glasovanju sedanja ravnateljica pojasnila, da se ne strinja z imenovanjem nove ravnateljice in da bo kot ravnateljica delala še do 31. avgusta.2024, ko ji poteče mandat.

Kot pravi predsednica sveta šole Petrija Stojanović Škul, bo zaradi nastalih razmer svet šole znova zasedal predvidoma prihodnji teden.

Na razpis za ravnatelja Osnovne šole Brežice je po navedbah Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pravočasno prispela ena prijava, in to je bila vloga Mateje Hadler.

Ravnateljica Marija Lubšina Novak je povedala, da v trem trenutku ne komentira dogajanja v zvezi z imenovanjem ravnatelja, oziroma ravnateljice.

Mateja Hadler je danes v odzivu na naše vprašanje povedala, da bo počakala na uradno informacijo, kajti za zdaj za včerajšnje dogajanje glede njenega imenovanja ve samo preko zapisov na spletnih omrežjih. Kot je rekla, se je pač prijavila na objavljeni razpis, se odzivala na vse sestanke, kamor je bila vabljena v zvezi z razpisom, in se predstavila tudi na seji brežiškega občinskega sveta, ki je potem tudi podprl njeno kandidaturo. »Nisem pa pričakovala takega zapleta,« je rekla.

