Razvojne ambulante kadrovsko podhranjene - V Novem mestu skoraj nemogoče do logopeda

26.4.2023 | 13:15

Ni pediatrov, logopedov ...

Razvojne ambulante v zdravstvenih domovih so namenjene zgodnji obravnavi otrok z najrazličnejšimi težavami. A čakalne dobe za prvi pregled in redne obravnave se daljšajo in so marsikje nedopustne, kar muči starše otrok, ki bi pomoč radi čim prej, pa tudi zdravstveno stroko. A ta je pogosto nemočna zaradi pomanjkanja otroških zdravnikov in drugih strokovnjakov, ki jih v Sloveniji preprosto ni dovolj. Na pereč problem z logopedom v Razvojni ambulanti Zdravstvenega doma Novo mesto (na sliki) opozarja mamica 6-letnega avtista, ki že nekaj mesecev ne more do logopeda, ker tu zdaj deluje le ena logopedinja s krajšanim delovnim časom, pa še ta je pred upokojitvijo. V drugih razvojnih ambulantah po Sloveniji do zdaj ni imela sreče. Bo morala do logopeda za sina samoplačniško? V članku poleg njene zgodbe poizvedujemo še, kako je stanje v Razvojni ambulanti ZD Krško, ki deluje za posavski konec.

L. Markelj