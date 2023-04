V Ribnici začenjajo z energetsko optimizacijo šestih občinskih stavb

27.4.2023 | 10:00

Pogodba za izvedbo energetskih sanacij stavb Občine Ribnica je podpisana. (Foto: Občina Ribnica)

Ribnica - Ribniški župan Samo Pogorelc in direktor podjetja Blesk 2 Sebastjan Pogorelec sta včeraj podpisala pogodbo o energetski optimizaciji šestih stavb, ki so v lasti občine. S projektom, vrednim 1,1 milijona evrov, načrtujejo pomembno zmanjšanje stroškov za energijo in posodobitev same stavbe, je ob podpisu povedal Pogorelc.

Po besedah župana Pogorelca bodo energetsko optimizirali stavbo občine, Športni center Ribnica, dve stavbi ribniške osnovne šole in njeno podružnico v Dolenji vasi ter stavbo Rokodelskega centra Ribnica.

V občinski stavbi nameravajo namestiti toplotno zaščito na zunanje stene in zamenjati energetsko neučinkovita svetila z led svetili. V rokodelskem centru načrtujejo vgradnjo toplotne črpalke za ogrevanje in vgradnjo novih svetil LED. Slednja nameravajo namestiti tudi v del prostorov Športnega centra Ribnica. V vseh treh stavbah šole bodo optimizirali ogrevanje in delno zamenjali strešno kritino.

Gradbena, strojna in elektro dela bo izvedlo na javnem razpisu izbrano ribniško podjetje Blesk 2 za nekaj več kot milijon evrov, preostala, računalniška dela pa bo za 105.000 evrov izvedlo podjetje IMP iz Ljubljane. Izvajalci bodo z delom začeli takoj, dela pa morajo biti končana do konca avgusta.

Del sredstev za projekt je občina pridobila na razpisu ministrstva za infrastrukturo za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin, kjer je iz naslova Evropske kohezijske politike pridobila 515.000 evrov nepovratnih sredstev.

STA; M. K.