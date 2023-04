Novo certificiranje za "Odličnost z Dolenjske"

27.4.2023 | 11:30

Foto: arhiv DL

Zavod Dobrote Dolenjske bo 12. maja izvedel novo certificiranje za pridobitev certifikata Odličnost z Dolenjske. Prijavno dokumentacijo morajo zainteresirani oddati do 30. aprila, vzorce izdelkov pa do 10. maja.

Ključni pogoj je, da je izdelek pridelan in proizveden na Dolenjskem ali v Beli krajini, pri čemer meje Dolenjske sovpadajo z mejami dolenjske gastronomske regije, so zapisali v zavodu. Na severu je meja reka Sava, na vzhodu in jugu državna meja s Hrvaško, na zahodu pa meja poteka po robu Babnega polja, Loškega potoka, Bloške planote in reke Iške.

Poleg tega so pomembna še naslednja merila: da je izdelek narejen vsaj 70% iz lokalnih surovin, razen izjem (npr. čokolada, kava ipd.), da je izdelek kakovosten in ima izdelek zgodbo, je izdelek ustrezno deklariran in primeren za prodajo, ponuja pa ga registrirana pravna ali druga oseba.

Dobrote Dolenjske so del širše slovenske mreže Izvorno slovensko.

M. K.