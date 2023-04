Kdo je zažgal avto pred hišo? Kradli pa iz rastlinjaka, žage, skladišča ...

Šentjernejski policisti so v Grobljem pri Prekopi obravnavali sum kaznivega dejanja požiga osebnega avtomobila. Po prvih ugotovitvah ogleda sumijo, da je storilec zažgal pakirani avtomobil, vreden okoli štiri tisoč evrov, ogenj pa se je nato razširil na del garaže. Ocenjujejo, da je skupne škode za okoli petnajst tisoč evrov. Policisti nadaljujejo preiskavo, danes poročajo s Policijske uprave Novo mesto.

V Ledeči vasi so storilci prerezali ponjavo skladiščnega šotora in iz njega odnesli dve motorni žagi rezanje betona znamke Stihl in motorno žago za les znamke Husqvarna. Lastnikom so povzročili za okoli dva tisoč evrov škode.

V Pišecah so ponoči ukradli za okoli 15 kubičnih metrov bukovih drv, ki so bila tam pripravljena za odvoz. Lastnikom so povzročili za več kot tisoč evrov škode.

V Dolenjem Vrhpolju so med 10.30 in 13.45 uro izkoristili krajšo odsotnost lastnikov in vlomili v vikend. Ukradli so udarno kladivo in desetlitrsko plastično posodo za vino. Škode bo verjetno za okoli dvesto evrov.

V centru biotehnike in turizma Grm Novo mesto so zvečer klicali policiste, ker so jim iz rastlinjaka odnesli deset platojev s sadikami paradižnika (500 sadik v vrednosti sedemsto evrov). Po prvih ugotovitvah ogleda so storilci podrli ograjo in tako prišli do rastlinjaka. V bližini so opazili sumljivo vozilo, novomeški policisti nadaljujejo z aktivnostmi za prijetje storilcev.

V Zgornji Kašči pri Semiču so popoldne ugotovili, da so jim neznanci v zadnjem tednu dni iz cirkularja odmontirali elektromotor in lastnike oškodovali za okoli sto evrov.

V zadnjem tednu dni so neznanci iz skladišča hlodovine Žage Poganci na novomeški Belokranjski cesti v zadnjih dneh ukradli 18 metrov kovinske armaturne mreže, visoke 2,2 metra, s katero so imelo ograjeno skladišče. S tem so podjetju povzročili za vsaj tristo evrov škode.

Na Ljubljanski cesti v Novem mestu so v noči na četrtek policisti obravnavali tatvino iz odklenjenega osebnega avtomobila – storilci so izkoristili priložnost in odnesli prenosni računalnik v torbi ter nekaj oblačil. Skupaj so naredili za šesto evrov škode. Pri ogledu so ugotovili, da je razbito tudi steklo zraven parkiranega avtomobila, a kot kaže, iz njega niso ničesar odnesli.

Pregnal jih je alarm

Šentjernejski policisti so v Groblju pri Prekopi obravnavali vlom v gospodarsko poslopje. Po prvih ugotovitvah so storilci v noči na sredo na silo vstopili v poslopje, ki je bilo varovano z alarmno napravo. Sprožili so alarm, ki jih je očitno pregnal in so pobegnili, preden so lahko kaj odnesli.

Norel po cesti, nato se je prevrnil

Policisti so obravnavali sedem prometnih nesreč z gmotno škodo in eno z lahkimi telesnimi poškodbami, v kateri se je poškodoval voznik, ki se je z avtom prevrnil na travnik.

Policisti iz Metlike so namreč zvečer pri naselju Radoviči na travniku zaznali prevrnjen in močno poškodovan osebni avtomobil brez tablic. Hkrati sta v metliškem zdravstvenem domu dve osebi iskali zdravniško pomoč, domnevnega voznika so nato z lažjimi poškodbami odpeljali na novomeško urgenco. V postopku so ugotovili, da naj bi avto vozil 20-letni moški iz Rosalnic. Preizkus alkoholiziranosti je kazal 0,57 mg/l alkohola v izdihanem zraku, zaradi suma vožnje pod vplivom mamil so mu odredili še strokovni pregled.

Avtomobil so sicer uro prej opazili v Metliki, ko je norel po cesti in ogrožal ostale udeležence v prometu in mimoidoče.

20-letnik nima vozniškega dovoljenja, zaradi različnih prometnih prekrškov in kaznivih dejanj so ga že večkrat obravnavali. Tokrat ga bodo kazensko ovadili zaradi suma kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu. Avto so mu zasegli.

Mejne zadeve in tujci

Policisti iz več policijskih enot policijske uprave Novo mesto (policijske postaje za izravnalne ukrepe iz Obrežja, policijske postaje Brežice, policijska postaja vodnikov službenih psov) in Specializirane enote za nadzor državne meje Generalne policijske uprave so obravnavali 119 tujcev, ki niso izpolnjevali pogojev za prestop državne meje oziroma so bili brez ustreznih listin. Vse so obravnavali na območju Posavja (Rigonce, Loče, Dobova, Obrežje, Slovenska vas). Po prvih podatkih je bilo največ državljanov Maroka (29), Rusije (20) in Pakistana (14), sledijo državljani Kitajske, Šri Lanke, Indije, Bangladeša, Alžirije, Sudana, Kube, Libije, Sierra Leone, Tunizije, Nepala in Somalije.

Policisti so sicer včeraj skupno na številko 113 sprejeli 213 klicev, od tega je bilo 66 dogodkov takšnih, ki so zahtevali posredovanje policije.

