Mestni gozd Portoval pomlajen novimi drevesi

27.4.2023 | 15:00

Foto: MO Novo mesto

Novo mesto - Mestna občina Novo mesto v sodelovanju z Zavodom za gozdove in Gozdnim gospodarstvom Novo mesto nadaljuje pogozdovanje v mestnem gozdu Portoval. Poleg 20 sadik, ki so jih lansko leto zasadili sodelavci občinske uprave, so v preteklih dneh zasadili še dodatnih 90 sadik hrasta in češnje ter z njimi pomladili gozdni rob ob novi pešpoti Portoval, so sporočili z rotovža.

V oktobrski akciji občinske uprave Mestne občine Novo mesto je bilo posajenih 20 hrastov, lip in jerebik na občinskih zemljiščih, te dni pa so sodelavci Gozdnega gospodarstva Novo mesto zaključili še zasaditev dodatnih dreves na ostalih zemljiščih.

Mestni gozd Portoval, ki je ob lanskoletnem odprtju tamkajšnje pešpoti, kot navajajo na MO Novo mesto, ''postal priljubljena točka za rekreacijo in druženje, bo tako v prihodnje nudil še prijetnejše in kvalitetnejše okolje za sprehajalce.''

M. K.

novejši najprej Komentarji (1) 31m nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni miha Če jih nebi preveč požagal, jih zdaj ne bi bilo treba sadit a ne? Sej to se folk že dolgo sprašuje, zakaj je bilo treba narediti tak golosek, pa še cesto za avte. Včasih se je tam teklo, zdaj se pa folk mora izogibat biciklom, psom in celo avtom ... toliko o tem doprinosu! Preglej samo prijavljene komentatorje