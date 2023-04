Prevrnil se je tovornjak s peskom

27.4.2023 | 18:30

Simbolna slika (Foto: arhiv; PGE Krško)

Včeraj ob 12.41 se je na regionalni cesti Kočevje - Ribnica, pri naselju Nove Ložine, prevrnilo tovorno vozilo, ki je prevažalo pesek. Gasilci PGD Kočevje so zavarovali kraj nesreče, preprečili iztekanje nevarnih tekočin, odklopili akumulatorje na vozilu in nudili pomoč pri oskrbi poškodovanca do prihoda reševalcev. V času nesreče je promet potekal izmenično po enem voznem pasu.

Kot pojasnjujejo na PU Ljubljana, je voznik zapeljal čez desni rob vozišča, nato pa ga je začelo zanašati in je zapeljal na nasprotno stran, kjer je trčil v robnik, vozilo pa se je prevrnilo na bok. V nesreči se je voznik lažje poškodoval, zoper njega pa sledi prekrškovni postopek.

Gorelo ob jezeru

Ob 20.15 je ob Ribniškem jezeru v Kočevju gorela suha trava. Požar na površini okoli 1000 kvadratnih metrov so pogasili gasilci PGD Kočevje.

M. K.