Melamin lani z 1,8 milijona evrov izgube

28.4.2023 | 08:50

Foto: arhiv

Kočevje - Kočevski Melamin je v lanskem letu, ko je podjetje prizadela huda delovna nesreča, zabeležil 1,8 milijona evrov izgube. Vrnitev k dobičku načrtujejo v letošnjem letu. Po nesreči intenzivno vlagajo v obnovo in posodobitve za večjo varnost in optimizacijo procesov ter za večjo okoljsko in energetsko učinkovitost.

V družbi so lansko izgubo, ki so jo zabeležili prvič po več desetletjih, pripisali nesreči, ki je podjetje prizadela maja lani in v kateri je umrlo sedem ljudi. Na poslovanje je, kot navajajo, vplivala tudi vojna v Ukrajini, ki je prinesla višje cene energentov in otežila dobavo surovin, izhaja iz letnega poročila, v sredo objavljenega prek spletne strani Ljubljanske borze.

Družba je lani zabeležila največ prihodov v zadnjih sedmih letih, in sicer 72,5 milijona evrov. Zabeležila je 60 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je za 11 odstotkov manj kot predlani. To v podjetju pripisujejo rekordnim mesecem pred nesrečo in naporom za vzpostavitev polovice proizvodnje po nesreči.

"Da ni bil poslovni izid še slabši, je pomagalo tudi to, da smo na področju energetike fosilne vire zamenjali z biomaso iz okoliških virov. Kot dobra se je izkazala odločitev za podpis večletne dolgoročne pogodbe za električno energijo v letu 2021, kar je omogočilo razmeroma stabilne stroške energije," je v poročilu zapisal direktor Srečko Štefanič.

Podjetje letos namerava doseči 80 odstotkov nekdanje proizvodnje, preostali izpad, ki je posledica nesreče, pa namerava postopoma nadomestiti v naslednjih dveh letih z uvajanjem proizvodnje okolju prijaznih smol.

Iz družbe so sporočili, da po lanski nesreči intenzivno vlagajo v obnovo in posodobitve. Osem poškodovanih rezervoarjev so nadomestili s šestimi novimi, ki ustrezajo najnovejšim standardom. Pri tem se maksimalna količina skladiščenja nevarnih snovi v cisternskem skladišču ne povečuje, zaradi tega se ne spreminja zmogljivost proizvodnje, so zapisali.

Načrtujejo tudi novo sprejemnico, s katero bodo uvedli nov sistem sprejema surovin. K še večji varnosti naj bi doprinesli tudi dodatni organizacijski ukrepi preverjanja kamionov za dobavo vhodnih surovin z referenčnimi številkami. Načrtujejo tudi dograditve in izboljšave protipožarnih sistemov, so dodali.

Njihovo podjetje je bilo kot partner izbrano za sodelovanje v 36-mesečnem projektu e-CODUCT, ki ga financira EU. Cilj projekta je razviti tehnologijo, ki bo omogočala hkratno zmanjšanje toplogrednih plinov ter njihovo uporabo za proizvodnjo uporabnih končnih zelenih proizvodov - goriv in uporabnih kemikalij. S sodelovanjem v projektu je podjetje korak bližje novemu konceptu tovarne prihodnosti, so prepričani.

STA; M. K.