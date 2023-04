Naša podjetja zadržana - Krajši delovnik da ali ne?

28.4.2023 | 14:00

Aktualna vlada naj bi v bližnji prihodnosti uvedla krajši delovni čas, to je 30 ur (pet dni v tednu po 6 ur) oz. 32 ur (štiri dni v tednu po 8 ur), ob tem pa naj bi se ohranile vse pravice zdajšnjega 40-urnega delovnega časa. Tako bi Slovenija sledila razviti Evropi. Dilem in vprašanj, ki se ob tem porajajo, je veliko, saj takšne spremembe niso primerne za vse dejavnosti – kako bi to šlo v javni upravi, šolstvu, zdravstvu, proizvodnji? A tista podjetja, ki so skrajšani delovnik že uvedla, v tem vidijo več prednosti kot slabosti ter dodano vrednost za vse, delavce in delodajalce. Pozanimali smo se, kako na ta trend gledajo nekatera naša podjetja in ustanove, o tem več na 4. strani časopisa. V novomeški Krki so denimo do skrajšanja delovnega časa zadržani, v farmacevtski proizvodnji (na sliki) in tudi v zdraviliško-turistični dejavnosti.

L. Markelj, foto: Krka