''Novo mesto v žici'': Vesel sem, da govorim slovensko …

28.4.2023 | 07:30

Novo mesto - V mozaik letošnjih pohodov in proslav ob dnevu upora proti okupatorju je svoj kamenček vložilo tudi Združenja borcev za vrednote NOB Novo mesto s četrtkovim pohodom ''Novo mesto v žici''. Tudi tokrat niso manjkali praporščaki in člani Novomeške čete, člani veteranskih organizacij in vsi, ki ''nosijo v srcu vrednote narodnoosvobodilnega boja.'' Tako je, kot sporočajo organizatorji, osrednja občinska prireditev ob dnevu upora proti okupatorju in ob zaključku tradicionalnega pohoda znova lepo uspela.

S proslavo so člani - potem ko so v naklonjenem vremenu in dobre volje opravili tradicionalni pohod - znova dokazali, ''kako je zlasti v tem času potrebno opozarjati na dejstva, da se v Evropi krepijo mračnjaške sile, ki so pred desetletji imele ob domačih privržencih cilj pokoriti slovensko zemljo,'' so med drugim zapisali v sporočilu za javnost. Predvsem pohod je na posameznih točkah Novega mesta - s polaganjem venca v spominski loži pri Knjižnici Mirana Jarca in cvetja pred spomenikom na Glavnem trgu - požel veliko pozornosti in tudi odobravanja.

Proslava na Pumpnci je v režiji Jožice Jožef Beg ogrela dlani številnih udeležencev. Povezovala jo je študentka Maša Berger. Pred kulturnim programom je zbranim letošnji pohod predstavil Luka Hrovat in z izjavo ''Vesel sem, da lahko danes tu pred vami svoboden in v slovenskem jeziku povem nekaj besed'' požel aplavz. Zbrani so z zanimanjem prisluhnili slavnostnemu govorniku, komandantu Spominske novomeške partizanske čete Ivanu Petančiču – Iču, ki je obudil spomine na usodne dni, se poklonil partizanskemu boju in zažugal mračnim silam, ki se, kot je poudaril, oglašajo po vsej Evropi.

V kulturnem programu so sodelovale recitatorke Silva Kužnik, Heda Kastelic in Terezija Korošec Potočar, ubrana pevska skupina Kronce in harmonikar Peter Moravec, ki je znova navdušil s Hej brigade.

