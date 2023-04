Dolenjski muzej in Borut Peterlin na Češkem

28.4.2023 | 09:45

V Brnu

Predsednica Državnega zbora RS Urška Klakočar Zupančič in Borut Peterlin v Pragi

Novo mesto/Brno/Praga - V preteklem letu se je Dolenjski muzej predstavil na Praškem gradu z razstavo fotografij Saše Fuisa. Tudi letos nadaljujejo z gostovanji na Češkem.

Kot so sporočili iz muzeja, so na pobudo veleposlaništva RS Slovenije v Pragi in veleposlanice Tanje Strniša v Brnu živeči Slovenci po desetih letih znova pripravili Slovenske dneve. Prireditve, ki so jih strnili v dva slovenska dneva, so pripravili člani slovensko - češkega društva ob pomoči Veleposlaništva RS v Pragi in Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu. V društvu se trudijo predstavljati Slovenijo na Češkem preko različnih razstav, tako so k sodelovanju povabili tudi Mestni muzej Krško in Dolenjski muzej Novo mesto. Slovenski dnevi so se začeli s fotografsko razstavo Nova Zemlja/Tišina novomeškega fotografa Boruta Peterlina. Razstavo, ki jo je muzej predstavil v lanskem letu v domači galeriji, je bila po besedah direktorice Jasne Dokl Osolnik že v osnovi zasnovana tudi za predstavitve na tujem, saj se v muzeju zavedajo pomembnosti predstavljanja domače dediščine tudi izven Slovenije.

Razstavo 20 mokrokolodijskih fotografij, ki jih je avtor posnel v Kočevskem rogu v času epidemije, je bila za obiskovalce, kot sporočajo iz muzeja, zanimiva tako zaradi vsebine kot zaradi estetike pionirskega postopka iz sredine 19. stoletja, ki ga je Peterlin v zadnjih desetih letih resnično izmojstril. Razstavo v Brnu je pospremilo tudi vodstvo kustosinje razstave Katarine Dajčman.

Odprtja Slovenskih dni v Brnu se je udeležil tudi minister za Slovence v Zamejstvu in po svetu Matej Arčon, ki je izrazil zadovoljstvo nad tem, da Slovenci iščejo paralele z domovino na gospodarskem področju ampak tudi tako, da poudarjajo slovenski jezik in kulturo, ne samo preko Jožeta Plečnika, ampak tudi ostalih zvrsti umetnosti.

Ob zaključku razstave so pristojni iz Dolenjskega muzeja razstavo prenesli v Prago, kjer je do konca aprila na ogled v Galeriji Jakubska. Borut Peterlin se je kot nekdanji študent FAMU-ja po več letih vrnil v Prago, tokrat z do sedaj najbolj osebnim fotografskim projektom, ki ga je ne samo v obliki razstave, ampak tudi številnih obrazstavnih dogodkov - od javnega vodstva, delavnice, do pogovornega večera - predstavil češki javnosti. V prostorih galerije je potekal tudi dogodek ob srečanju predsednikov parlamentov držav članic EU. Ob tej priložnosti je razstavo odprla predsednica Državnega zbora RS Urška Klakočar Zupančič. Odprtja so se udeležili tudi predsednik Državnega sveta RS Marko Lotrič in člani delegacij Državnega zbora in Državnega sveta. Med gosti so bili tudi župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni, predstavniki češke vlade in institucij, diplomatskega zbora ter na Češkem živeči Slovenci. Program so obogatile učenke Glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto.

Z razstavo se bo Dolenjski muzej v maju predstavil še v Monsarazu na Portugalskem.

M. K.

Foto: Dolenjski muzej