Kres pri Bubki

28.4.2023 | 10:40

Kres pri Bubki (Foto: Gianni Kostevc)

Dečno selo - Kres pri Bubki v Dečnem selu ob prvem maju bo, ali ga ne bo – to tudi letos ni vprašanje.

Pri Bubki namreč že stoji »stog« lesa, ki upravičeno privablja poglede in sam po sebi kliče k skorajšnjemu prvomajskemu kresovanju.

V višino meri kar 8,8 metra. Tradicionalno so ga postavili včeraj. Kot je povedal Gianni Kostevc, se 27. aprila zberejo sosednje in prijatelji in ga naredijo; ekipa, ki ga postavlja, šteje 12 do 15 članov.

V letošnjo leseno piramido so sestavili les jelše, in to so naredili zelo hitro in mojstrsko. Zloženi les, ki bo ob prižigu osvetlil praznik, stoji trdno in nudi tudi, če tako rečemo, lepotni užitek. »Letos smo ga pripravili že trinajsto leto, v teh letih smo že tudi nekaj naučili,« se je Gianni nasmejal ob našem vprašanju, kako jim uspe zložiti skupaj toliko lesa in to tako lepo.

Kres pri Bubki bodo prižgali v nedeljo okrog devetih zvečer.

M. L.