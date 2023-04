Žagali so v tujem gozdu

28.4.2023 | 12:00

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Krški policisti so včeraj popoldne v gozdu med Veliko vasjo in Brezjem pri Senušah zasačili skupino oseb, ki je podirala drevesa v tujem gozdu. Po pregledu lokacije in ugotovljenem lastništvu parcel so na kraj poklicali predstavnika lastnika, ki o sečnji ni ničesar vedel. Do prihoda policistov so podrli šest hrastov in s tem lastnikom po prvih ocenah povzročili za nekaj manj kot tri tisoč evrov škode.

Policisti so drva vrnili lastnikom, storilcem zasegli tri motorne žage, po končanem postopku pa bodo kazensko ovadili 30-letnika iz Kerinovega Grma, prijetega na kraju. Zaradi različnih kaznivih dejanj so ga v preteklosti že nekajkrat obravnavali. Vloge ostalih oseb bodo ugotovili v nadaljevanju postopka, danes poročajo s PU Novo mesto.

Dve nesreči motoristov

Policisti so obravnavali pet prometnih nesreč z gmtono škodo in eno z lahkimi telesnimi poškodbami.

Ob osmih zvečer je 26-letni motorist vozil iz Konca proti Podgradu, nato pa verjetno zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad motorjem in zapeljal s ceste na travnik. Tam se je prevrnil, pri čemer se je lažje poškodoval 17-letni sopotnik, ki so ga z reševalnim vozilom odpeljali v bolnišnico, da so ga oskrbeli. Oba naj bi sicer uporabljala varnostne čelade. 26-letnemu motoristi so napisali plačilni nalog.

Še nekaj prej, ob 18.30 uri, se je zgodila še ena prometna nesreča z motoristom, a tokrat brez poškodb. Na cesti od Cerkelj ob Krki proti Kostanjevici, pri odcepu za Hrastje, naj bi neznani voznik sivega clia odvzel prednost 16-letnemu vozniku motorja, ki je pri zaviranju padel in poškodoval motor. Do trka med njima ni prišlo, voznik avtomobila pa je odpeljal naprej.

Nekaj pred pol deseto zvečer so krški policisti kontrolirali 43-letnega voznika osebnega avtomobila iz Krškega, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Za nameček so še ugotovili, da je vozil pod vplivom alkohola, saj je indikator alkoholiziranosti pokazal 0,99 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Vozilo so mu zasegli, zanj pa uvedli postopek o prekršku.

Mejne zadeve in tujci

Policisti so na območju policijske uprave Novo mesto obravnavali 75 državljanov iz drugih držav, ki niso izpolnjevali pogojev za prečkanje notranje meje oziroma bivanje in zadrževanje v Sloveniji – vse na območju Posavja (Obrežje, Nova vas pri Mokricah, Rigonce, Slovenska vas, Loče, Dobova, Podgračeno, Sevnica).

Policisti novoustanovljene Policijske postaje za izravnalne ukrepe, s sedežem na Obrežju, so v Slovenski vasi popoldne kontrolirali osebni avtomobil poljskih tablic, ki ga je vozil državljan Gruzije. Pr tem so ugotovili, da je v vozilu vozil devet državljanov Turčije. Vozilo so zasegli, državljana Gruzije pa pridržali. Postopek so prevzeli kriminalisti novomeške policijske uprave.

Sevniški policisti so v zgodnjih petkovih urah na železniški postaji, na vlaku proti Ljubljani, prijeli štiri tujce (domnevno trije državljani Afganistana in državljan Bangladeša), ki niso izpolnjevali pogojev za vstop v Slovenijo oziroma pri sebi niso imeli ustreznih listin. Postopki z njimi še niso zaključeni.

Na številki policije za nujne klice 113 so sicer včeraj skupno sprejeli 153 klicev, od tega je bilo 61 dogodkov takšnih, ki so zahtevali posredovanje policije.

M. K.