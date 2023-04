Pri košnji brežine se je prevrnila in zagorela samohodna kosilnica

29.4.2023 | 08:20

Včeraj ob 12.19 se je v Velikem Banu, občina Šentjernej, pri košnji brežine prevrnila in zagorela večja samohodna rotacijska kosilnica. Gasilci PGD Šentjernej so požar pogasili in pomagali pri izvleki kosilnice katera je uničena.

Iskrilo se je

V četrtek zvečer ob 20.51 se je v naselju Rihpovec, občina Trebnje, iskrilo na transformatorskem stolpu. Gasilci PGD Lukovek in Trebnje so zavarovali kraj dogodka in varovali transformator do prihoda dežurnega delavca elektra, ki je saniral okvaro.

M. K.