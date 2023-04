Javne poti lahko osvetljujejo odpadne baterije

29.4.2023 | 14:00

Predstavitev projekta sodelujočim šolam na rotovžu (Foto: MO Novo mesto)

Novo mesto

- Od 5. maja do 16. junija bo v dolenjskih šolah in drugih javnih ustanovah potekala zbiralna akcija odpadnih baterij in plastične embalaže. V projektu NovIKroG, ki ga z 800 tisoč evri sofinancira Norveški finančni mehanizem, sodeluje šest partnerjev: Komunala Novo mesto, Razvojni center Novo mesto, Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto, Zavod Knof, Univerza Nord iz Norveške ter kot vodilni partner Mestna občina Novo mesto.

Cilj zbiralne akcije je, da se v lokalnem okolju sklenejo snovne zanke, torej da se materiale, ki bi sicer končali med odpadki, ponovno uporabi oziroma se iz njih izdela predmete, ki jih bodo sodelujoče organizacije lahko koristno uporabile. Iz zbrane odpadne plastike z oznako HDPE in PP (neprosojna plastika, iz katere so izdelani zamaški, embalaža čistil, posodice skute, sladoleda, kislega zelja …) bodo partnerji projekta izdelali športne in didaktične pripomočke in druge uporabne predmete, zbrane odpadne Li-on baterije (najdemo jih v prenosnikih, ročnem orodju, e-kolesih in e-skirojih …) pa nameravajo uporabiti v sistemih solarnega napajanja za osvetljevanje javnih poti.

Kot je na predstavitvi zbiralne akcije poudaril vodja Razvojno projektne pisarne na Mestni občini Novo mesto in vodja projekta NovIKroG Peter Geršič, gre za pilotni primer v Sloveniji, s katerim se zbrane baterije in plastično embalažo namensko usmerja v predelavo za nadaljnjo uporabo in/ali izdelavo novih izdelkov za lastne potrebe, s čimer se postopoma vzpostavlja lasten snovni krog v lokalni skupnosti. Krožno gospodarstvo namreč najbolj učinkovito doseže svoj namen takrat, ko materiali in storitve krožijo lokalno, v manjši skupnosti, ne pa da materiali potujejo na drug konec sveta in zopet nazaj.

Na pomembnost lokalnega zapiranja snovnih zank je opozoril tudi Marko Vrdoljak iz novomeškega podjetja Reusable Technologies, ki obnavlja iztrošene litij-ionske baterije (Li-ion baterije). Izpostavil je, da so baterije za naravo zelo škodljiv in tudi nevaren odpadek, ki navadno konča daleč od naših oči, v deželah v razvoju, od koder tudi pridobivamo surovine za izdelavo baterij, kar je zopet obremenjujoče za okolje. Dejstvo je, da so Li-ion baterije trenutno zelo iskan in uporabljan izdelek, saj med drugim poganjajo električne avtomobile - električni avtomobil Tesla za svoj pogon na primer potrebuje 7.000 tovrstnih Li-ion baterij. Zato je pomembno, da iztrošenih baterij ne obravnavano kot odpadek, temveč kot sekundarno surovino, pri čemer poznamo številne primere dobrih praks, da na tak način izdelani ekološki in krožni izdelki niso nič manj kakovostni ali dražji.

Možnost izrabe plastike kot sekundarne sestavine je predstavila Polona Mavsar iz Zavoda Knof, ki bo šolam iz zbrane odpadne plastične embalaže priskrbel športne in didaktične pripomočke, ki bi jim prišli prav pri njihovem delu. Tako bodo zagotovili, da bodo neposredne koristi od zbiralne akcije imeli tisti, ki bodo v akciji najbolj aktivni, s čimer se bo učinkovito sklenil lokalni snovni krog.

Zbiranje odpadnih baterij in plastične embalaže bo, kot sporočajo z novomeške občine, potekalo v osnovnih šolah na območju osmih dolenjskih občin, v akciji pa bodo lahko sodelovali vsi občani, ki bodo čisto odpadno plastično embalažo z oznako HDPE in PP in iztrošene litij ionske baterije lahko prinesli na Mestno občino Novo mesto (Seidlova cesta 1 in Glavni trg 7), na Komunalo Novo mesto, v Knjižnico Mirana Jarca, v Kulturni center Janeza Trdine in v butik ponovne uporabe Stara šola Novo mesto (Glavni trg 17).

M. K.