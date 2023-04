FOTO: Solidarnost, pravičnost in spoštovanje - naše skupne vrednote

29.4.2023 | 18:50

Slavnostna govornica Nataša Avšič Bogovič: »V naših krajih se v teh dneh s ponosom spominjamo Kozjanskega odreda, ki je bil ustanovljen 27. aprila 1944 nad vasjo Silovec pri Sromljah pred natanko 79 leti.«

Nastopajoči v današnjem kulturnem programu, brez Mešanega pevskega zbora Artiče, s predstavnikoma brežiškega združenja borcev za vrednote NOB.

Na današnjo prireditev so prišli številni obiskovalci iz brežiške občine in tudi iz več krajev drugod po Sloveniji. (Vse foto: M. L.)

Sromlje - Slovenski upor proti okupatorjem je bil boj za ohranitev celovitosti slovenskega ozemlja, slovenske kulture, jezika in identitete, je poudarila Nataša Avšič Bogovič, slavnostna govornica na današnji proslavi na Sromljah, ki jo je pripravilo brežiško združenje borcev za vrednote NOB ob podpori občine Brežice. S prireditvijo so zaznamovali 79-letnico ustanovitve Kozjanskega odreda, 82-letmico ustanovitve Osvobodilne fronte slovenskega naroda ter mednarodni praznik dela 1. maj in 8. maj - dan zmage nad okupatorjem in dan osvoboditve Brežic v drugi svetovni vojni.

Kozjanski odred je bil, kot je poudarila slavnostna govornica, pomemben člen partizanskega upora na širšem brežiškem območju in pozneje tudi na vzhodu današnje Slovenije, slovenske partizanske enote so bile del širšega mednarodnega zavezništva, ki je porazilo nacistično Nemčijo.

»Žal se glede ozemeljske celovitosti ni izšlo po pričakovanjih, a smo svobodo, do katere je bila pot je bila tlakovana s krvjo in življenji, s trpljenjem, ki ga je povzročila okupacija, spoštovali in cenili. Kljub povojnim napakam in nesprejemljivim kršitvam človekovih pravic, se moramo nanje ozreti z zgodovinsko distanco in z očmi ljudi, ki se jih je vojna dotaknila najgloblje. Celotna Evropa se je morala očistiti ideologije, ki je povzročila toliko gorja. Obnova je zahtevala hitre ukrepe in korake, časa za žalovanje in razmislek ni bilo. Spoštovanje človeškega življenja, ki je med vojno izgubilo vsakršno vrednost, je potrebovalo desetletja za okrevanje. In iz časov, ko so se dogajale napake, moramo potegniti ustrezno lekcijo tudi potomci tistih, ki so se uprli in borili, kot tudi tistih, ki se niso. Nikoli več razdiralnih ideologij, nikoli več vojne in nikoli več totalitarizmov, diktature in zatiranja pravic posameznikov ali skupin. Boj za te vrednote se ne sme nikoli končati,« je med drugim dejala slavnostna govornica.

Kot je rekla, smo tudi v slovenski osamosvojitveni vojni žrtvovali življenja. Tega se, nemara lažje, kot druge svetovne vojne, zavedajo sedanje mlajše generacije, ker je zdaj vojna na evropskih tleh.

Zdrava družba po besedah slavnostne govornice skrbi za najšibkejše. »In tem je potrebno pomagati vedno najprej, drugi pa moramo biti pri tem solidarni,« je rekla Nataša Avšič Bogovič. Kot je poudarila, solidarnost, pravičnost in spoštovanje niso in ne bi smele biti ne leve in ne desne vrednote, ampak morajo biti naše skupne.

Pomen partizanskega upora je poudaril v nagovoru tudi brežiški podžupan Bogdan Palovšnik. Izrazil je, kot je dejal, poseben poklon borcem, ki so omogočili, da smo danes tukaj.

Govorniki so poudarili pomembno vlogo Sromelj v uporu proti okupatorju v drugi svetovni vojni, saj je bil tu, kot releno, ustanovljen partizanski Kozjanski odred. Kot je dejal podpredsednik krajevne skupnosti Sromlje Ferdo Pinterič, so Sromlje dajale med drugo svetovno vojno zavetje partizanskemu gibanju, desetletja potem med slovensko osamosvojitveno vojna pa zavetje Teritorialni obrambi. Sromlje so tako zavetje lahko nudile, ker so odmaknjene od glavnih poti. Po Pinteričevih besedah to odmaknjenost od središča tudi danes domačini občutijo, saj so Sromlje tudi malce »izven močnega razvoja, ki ga občutijo drugje«. »Zato ostajamo idilični in taki, kot smo,« je dejal Ferdo Pinterič.

Ljudem, ki živijo tu, in so taki, se je tako kot ostalim podobnim ljudem, v svojem nagovoru poklonil tudi predsednik brežiškega združenja borcev za vrednote NOB Stane Preskar. Ko je govoril o zgodovinskem uporništvu v drugi svetovni vojni in o zgodovinskem uporništvu, ki ga zaznamuje 1. maj, je dejal, da so bili ti uporniki »mali preprosti, a veliki ljudje tistega časa«.

Današnjo prireditev, ki je bila pri Domu krajanov na Sromljah, je pospremil z uvodno himno in še nekaj pesmimi Mešani pevski zbor Artiče pod vodstvom Simone Rožman Strnad. Celoten kulturni program s petjem, instrumentalno glasbo in recitacijami je zasnovala Ida Ostrelič, povezovala ga je Mateja Jankovič Čurič.

Na prireditvenem prostoru, kjer se je v sončnem vremenu zbralo veliko obiskovalcev, so bili tudi številni praporščaki. Med proslavo je delegacija položila venec k spomeniku NOB. S častno stražo je slovesnost počastila tudi Slovenska vojska.

Na prireditvi je Stane Preskar v imenu brežiškega združenja za vrednote NOB podelil nekaterim praporščakom zahvale.

Obiskovalcem so bile brezplačno na voljo knjige, in sicer je bila to pesniška zbirka Franca Živiča Skozi točo krogel k svobodi.

Po zaključku uradnega dela prireditve so organizatorji pogostili udeležence.

M. L.

