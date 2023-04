FOTO: Zapeljal s ceste proti tirom; nesreča na AC brez poškodovanih

30.4.2023 | 08:30

Nesreča v Gornjem Brezovem (Foto: PGD Sevnica)

Včeraj ob 6.46 je na avtocesti med priključkoma Mirna Peč in Novo mesto-zahod, v smeri Obrežja, občina Novo mesto, osebno vozilo zapeljalo s ceste in se zaletelo v odbojno ograjo. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, s tehničnim posegom izvlekli zagozdeno vozilo ter pomagali avtovleki. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so na kraju pregledali voznico. Za odstranitev posledic nesreče so poskrbeli dežurni delavci Darsa.

Ob 15.17 je v Gornjem Brezovem, občina Sevnica, voznik z osebnim vozilom zapeljal s ceste. Gasilci PGD Sevnica zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, nevtralizirali razlite motorne tekočine in izvlekli vozilo nazaj na cestišče. Reševalci NMP Sevnica so poškodovano osebo oskrbeli in prepeljali v SB Brežice.

Gasili avto ...



Ob 11.04 je v Dolenjem Kronovem, občina Šmarješke Toplice, zagorelo osebno vozilo. Gasilci PGD Bela Cerkev in Šmarjeta so pogasili požar v predelu motorja, avto pregledali s termovizijsko kamero in odklopili akumulator.

... in enega odklepali

Ob 13.41 so na Cesti 4. Julija v Krškem gasilci PGE Krško s tehničnim posegom odklenili osebno vozilo.



Ogenj grozil

Ob 20.54 je v naselju Trnovec, občina Metlika, gorel kup vejevja. Ogenj, kateri je ogrožal leseni objekt v bližini, so pogasili gasilci PGD Lokvica.

M. K.