V Šentjerneju po 50 letih spet brivnica - tradicija se nadaljuje!

30.4.2023 | 15:00

Romana in Slavko Antončič (zadaj) sta v nekdanji gostilni uredila Brivnico Šentjernej, kjer sta zaposlila mladega brivca Lana Kerina (spredaj). (Foto: L. M.)

Na otvoritvi brivnice Šentjernej, kjer so obiskovalci uživali tudi v kulturnem programu.

Romana Antončič s kozarčkom penine na otvoritvi, zraven pa brivec Lan pri delu.

V hiši deluje tudi kozmetični in masažni salon. (Foto: L. M.)

Šentjernej - Šentjernej ima vse, kar imajo veliki in tako ima od nedavnega tudi svojo brivnico. Sredi Šentjerneja, v nekdanji Šmitovi hiši, kjer je nazadnje domoval gostinski lokal, znan kot Pri upokojencih, sta domačina Romana in Slavko Antončič vzela v najem spodnje prostore ter jih preuredila za različne dejavnosti.

Najprej za pedikuro, manikuro in masažo, s čimer se Romana kot samostojna podjetnica ukvarja že 15 let v Studiu za nego telesa R, a so bili njeni dosedanji najemniški prostori bolj utesnjeni.

»Tu sva z možem videla večji prostor in priložnost, da si bolje uredim že obstoječi kozmetični in masažni salon. Razmišljala pa sva, kaj bi še lahko dodala in se spomnila na brivnico, ki je nekoč v Šentjerneju že delovala. Tako kot gredo ženske rade k frizerju, da se polepšajo, so tudi današnji moški radi vse bolj urejeni. In zakaj ne bi imeli svojega kotička – brivnice, sva si dejala, in se lotila vsestransko zahtevnega podviga,« je pripovedovala Romana.

Nedavno so nove prostore tudi uradno odprli.

Spodnji del nekdanje gostilne – ta je s preko 150 leti ena najstarejših stavb v Šentjerneju - sta vzela v najem od Društva upokojencev Šentjernej, in ga v pol leta dodobra predrugačila. Poskrbela sta za nove napeljave in opremo, skratka hiša je na novo zaživela. Pri opremi sta ohranila tudi nekaj starih elementov.

Z Brivnico Šentjernej sta Slavko in Romana želela nadaljevati nekdanjo tradicijo, saj je kraj dobrih petdeset let nazaj brivnico imel.

Komaj našla brivca

Od nedavnega je drugače. A brivca tudi v tem času ni bilo enostavno najti. Romana in Slavko sta že mislila, da bosta morala ponj kam v tujino, pa ju je splet naključij privedel do mladega in obetavnega fanta iz bližnjega Velikega Mraševa v krški občini, ki je bil izučen frizer in brivec.

»Že do malih nog sem vedel, da bi bil rad frizer ali kaj podobnega. Po srednji frizerski šoli v Sevnici sem se specializiral za brivca in opravil tečaj na Brivski akademiji v Ljubljani. Nekaj izkušenj že imam in sedaj sem vesel, da sem tu dobil priložnost,« pove Lan Kerin. Pri njem se lahko nekdo le postriže, klasično pobrije ali pa tudi kaj drugega. »Prisluhnem željam, svetujem, imamo knjižico s slikami bradic in frizur, nekateri pa s sabo prinesejo fotografije kakih znanih estradnikov in povedo, da si želijo nekaj podobnega. Vedno se potrudim,« pove Lan.

L. Markelj, foto: L. M., osebni arhiv

