Živel 1. maj: Kresovi in rdeči nageljni

30.4.2023 | 18:40

Precej se je spremenil svet od tistih krvavih dogodkov na mestnem trgu Haymarket v Chicagu leta 1886, ko so delavci, združeni v Federaciji organiziranih obrti in delavskih zvez, zahtevali več delavskih pravic in uzakonjenje osemurnega delovnika. Bomba je ubila osem policistov, ti pa naj bi ubili enajst demonstrantov. Kljub tragičnemu koncu demonstracij so oblasti delavcem kmalu po tistem priznale več pravic in tudi osemurni delovnik. V spomin na te dogodke še danes v večini držav sveta razen v ZDA ljudstvo praznuje 1. maj kot delavski praznik in na predvečer v številnih deželah zagorijo kresovi. Pa ima danes tako praznovanje sploh še kakšen smisel?

Praznovanja 1. maja so se v 137 letih spremenila, še posebej v času tako imenovane vladavine delavskega razreda, ki je pri nas označila čas med obema vojnama, osvobodilno in osamosvojitveno. Velika zborovanja in vojaške parade v komunističnih deželah so nekoliko zgrešili smisel tega praznika, z njimi pa se je skušalo ljudstvo prepričati, da je na oblasti delavski razred. Pa je res bil?

Tudi delavski razred se je v 137 letih spremenil. Pred 137 leti so bili delavci, bil je srednji razred in bili so buržuji. Vedelo se je, kdo koga izkorišča. Vedelo se je po imenih. Kdo je danes delavski razred? So to le še tisti redki, ki opravljajo fizična dela ali delajo za strojem? Tako imenovani neposredni proizvajalci? Ali pa je danes delavski razred tudi ves nekdanji srednji sloj, učitelji, inženirji, upravni delavci, medicinske sestre pa mali in samostojni podjetniki, med vsemi morda še najbolj izkoriščani? In kaj so danes delavske pravice? Kje je osemurni delovnik, ki se mu danes delodajalci dobesedno posmehujejo? Je prišel čas za nove demonstracije na novih Haymarketih? Verjetno, a dokler vsi zgoraj našteti ne dojamejo, da spadajo skupaj, bomo 1. maj praznovali ob kresovih z glasbo lokalnega narodno-zabavnega ansambla in golažem in z rdečim nageljnom v gumbnici na srečanjih sindikatov, za katere je prvomajska proslava najpomembnejša stvar v letu.

Prispevek o prvomajskih tradicijah na Debencu in Lisci ter o oceni ZSSS trenutnega položaja zaposlenih v regiji pa lahko preberete v elektronski obliki Dolenjskega lista.

I. Vidmar, foto: L. Markelj