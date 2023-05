Štirje poškodovani na AC; potres pri Trebnjem

1.5.2023 | 08:35

Minulo noč ob 0.25 je na avtocesti smer Drnovo-Smednik, občina Krško, osebno vozilo zapeljalo s cestišča in se prevrnilo na streho. Gasilci PGE Krško so zavarovali in razsvetlili kraj dogodka, odklopili akumulator, vozilo izvlekli na cestišče in pomagali avto vleki. Reševalci NMP Krško so štiri poškodovane osebe ustrezno oskrbeli in prepeljali v UC Novo mesto.

Nesreča - a kje je voznik?

Že sinoči ob 23.30 pa so v naselju Drušče, občina Sevnica, gasilci PGD Sevnica po prometni nesreči osebnega vozila zavarovali kraj dogodka, odklopili baterijo in nevtralizirali iztekle motorne tekočine. Voznika pa na kraju nesreče ni bilo več.

Gorelo v Dobruški vasi ...

Ob 23.44 so v naselju Dobruška vas, občina Škocjan, goreli dve mobilni straniščni kabini in manjši leseni objekt. Gasilci PGD Dobrava in Grmovlje so požar omejili in pogasili. Na kraju so bili prisotni policisti.

... in Kerinovem Grmu

Ob 21.01 so v Kerinovem Grmu, občina Krško, gorele smeti. Gasilci PGE Krško so požar pogasili.

Pogorela baraka

Ob 1.43 je na Trgu zbora odposlancev v Kočevju gorela baraka. Gasilci PGD Kočevje so pogasili požar. Baraka je uničena.

Potres pri Trebnjem

Davi ob 5.14 so seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic zabeležili potres magnitude 1,9 v bližini Trebnjega, 45 km jugovzhodno od Ljubljane.



Po prvih podatkih so potres čutili prebivalci Trebnjega, Mirne Peči in okolice. Ocenjujejo, da intenziteta (učinki) potresa ni presegla IV. stopnje po evropski potresni lestvici.

