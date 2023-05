Z rekordom na krilih mladega vala

1.5.2023 | 09:00

Foto: KK Krka

Novo mesto - Košarkarji Krke so v tekmi 26. kroga lige Nova KBM sinoči doma premagali Hopse Polzelo s 128:88 (32:23, 60:44, 90:70). Krkaši so tako postavili nov točkovni rekord v aktualni sezoni.

* Dvorana Leona Štuklja, sodniki: Mohorič (Velenje), Škrbec (Kranj), Milanović (Kranj).

* Krka: Stergar 21, Cerkvenik 24 (3:3), Stipčević 18, Škedelj 14 (2:2), Jančar Jarc 10, Smrekar 2, Špan 16 (0:1), Plut 5 (1:1), Bobnar 18.

* Hopsi Polzela: Besedić 12 (1:1), Glavan 4, Grušovnik 22 (3:5), Goltnik 20, Vasilić 2, Regoršek 18 (0:2), Borišek 8 (2:2), Jošt 2 (0:2).

* Prosti meti: Krka 6:7, Hopsi Polzela 6:12.

* Met za 3 točke: Krka 16:40 (Stipčević 6, Bobnar 4, Stergar 3, špan 2, Cerkvenik), Hopsi Polzela 4:13 (Besedić 3, Grušovnik).

* Osebne napake: Krka 15, Hopsi Polzela 14.

* Pet osebnih napak: /.

V obračunu ekip, ki sta bili pred dvobojem na drugem in predzadnjem mestu lestvice, je bil status favorita povsem jasen in Novomeščani so ga tudi brez težav potrdili. Krka je začasno skočila na prvo mesto, a ima tekmo več od Heliosa.

Zmago so si pravzaprav zagotovili že v prvi četrtini, ki so jo na koncu dobili za devet točk, vmes pa vodili tudi že na 15. V drugi so ostali pri enakem ritmu in naskok povečali na 16 točk (60:44).

Gostje se niso približali niti v tretji četrtini, domači pa tudi niso popuščali in so vztrajno povečevali vodstvo. V tekmi s hitrim ritmom, skorajda brez prekinitev in z malo osebnimi napakami so nato v zadnjem delu krkaši hitro prešli tudi prek meje sto točk, priložnost za igro pa so dobili tudi mlajši igralci. Tudi ob pomlajenih zasedbah na parketu pa se razlika ni zmanjšala, najvišja je bila tik pred koncem, ko je bilo + 42 (128:86), a so gostje znižali na okroglih 40.

V Ligi NKBM je debitiral Žak Smrekar (7 minut, 2 točki), dobro pa sta svoje minute izkoristila še dva. Anže Bobnar (letnik 2004) je v 13,5 minutah dosegel kar 18 točk, od tega štiri trojke. Bine Plut (letnik 2006) je v 30 minutah petim točkam dodal šest skokov in dve podaji ter štiri pridobljene žoge.

Pri Krki so strelsko sicer najbolj izstopali Miha Cerkvenik s 24 točkami, Leon Stergar jih je prispeval 21, po 18 pa Rok Stipčević in Anže Bobnar. Za Hopse je bil najbolj učinkovit Iztok Goltnik z 22, dve manj je dosegel Matic Grušovnik.

Izjava po tekmi:

Gašper Okorn, trener Krke: ''Pride tekma, ko ni ne z ene ne z druge strani prisotna rezultatska presija. Tudi Polzele je svoje delo z obstankom najbrž že opravila. Mi pa smo tam, kjer smo – na tem 2. mestu. Ne pričakujem, da bi se kaj spremenilo. Je pa včasih taka tekma, ko je bila proti Hopsom, tudi potrebna, da se igralci malce sprostijo, zabavajo in dobijo priložnost. Na tem mestu bi čestital Anžetu Bobnarju, Žaku Smrekarju in Binetu Plutu za izkoriščeno priložnost. Sam pa upam, da se zberemo in da nam končnica spet prinese motivacijo, saj v tem trenutku nismo za želeni ravni.''

Krka bo zadnjo tekmo rednega dela igrala 6. maja v gosteh proti LTH Castingsu.

STA; M. K.

