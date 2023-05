Pancar osmi na Portugalskem

1.5.2023 | 09:20

Jan Pancar (AMZS)

Lizbona - Slovenski motokrosist Jan Pancar je na dirki svetovnega prvenstva v portugalski Aguedi v razredu MX2 osvojil osmo mesto, zmagal je vodilni v SP Belgijec Jago Geerts. V razredu MXGP, kjer svetovni prvak Tim Gajser zaradi poškodbe še vedno ne nastopa, je slavil Nizozemec Jeffrey Herlings.

Portugalska Agueda je bila ta konec tedna peta postaja svetovnega prvenstva v motokrosu. Pancar je že v uvodu pokazal, da mu proga ustreza; v soboto je bil v vožnji na čas tretji, v kvalifikacijah pa si je nato privozil sedmo startno izhodišče, s tem pa dobil tudi štiri točke za SP, ki jih v tej sezoni podelijo najboljšim desetim v kvalifikacijah.

Edini slovenski predstavnik na dirki je prvo vožnjo začel zadržano, a je pozneje napredoval in na koncu s prehitevanjem Španca Davida Bracerasa prišel do šestega mesta.

V drugo je Pancar startal bolje in bil na začetku sedmi, a je po napaki v prvem krogu zdrsnil na 15. mesto. To je pomenilo dodatno delo za vrnitev v skupno deseterico, kar je njegov osnovni cilj v tej sezoni. Do konca je prehitel nekaj tekmecev in vožnjo končal na desetem mestu, skupno pa je v seštevku dirke to pomenilo osmi izid.

V boju za vrh Geerts tekmecem ni prepustil ničesar, saj je po zmagi v sobotnih kvalifikacijah dobil tudi obe vožnji in slavil z maksimalnim izkupičkom. Drugi je bil Nizozemc Kay de Wolf, tretji pa njegov rojak Roan Van De Moosdijk.

Geerts je prvi tudi v seštevku sezone z 265 točkami, Pancar je deseti s 115.

V elitnem razredu MXGP je Herlings do zmage prišel z odlično drugo vožnjo. V prvi je bil šele tretji, dobil jo je Španec Jorge Prado pred Francozom Romainom Febvrom.

A Nizozemec je v drugi vožnji ugnal vse tekmece in prepričljivo zmagal, premagal je Španca Rubena Fernandeza, sotekmovalca Gajserja v ekipi Honda HRC in zmagovalca uvodne dirke v Argentini ter najboljšega v sobotnih kvalifikacijah. Tretji v tej vožnji je bil Febvre. Takšen razplet je pomenil skupno zmago in 45 točk za Nizozemca, Francoz je bil drugi, Prado tretji, Fernandez pa četrti.

V seštevku sezone je na prvem mestu ostal Prado, ki ima 246 točk, Herlings je nekoliko zmanjšal zaostanek, zdaj je pri 229 točkah, Febvre jih ima 214.

Šesta od skupno devetnajstih dirk sezone 2023 bo 7. maja, ko bo prizorišče Intu Xanadu-Arroyomolinos v predmestju Madrida.

* Izidi:

* MXGP:

- 1. vožnja: 1. Jorge Prado (Špa), 2. Romain Febvre (Fra), 3. Jeffrey Herlings (Niz) ...

- 2. vožnja: 1. Jeffrey Herlings (Niz), 2. Ruben Fernandez (Špa), 3. Romain Febvre (Fra) ...

- skupno na dirki: 1. Jeffrey Herlings (Niz) 45, 2. Romain Febvre (Fra) 42, 3. Jorge Prado (Špa) 40 ...

- SP skupno (5): 1. Jorge Prado (Špa) 246, 2. Jeffrey Herlings (Niz) 229, 3. Romain Febvre (Fra) 214 ...

* MX2:

- skupno na dirki: 1. Jago Geerts (Bel) 50, 2. Kay de Wolf (Niz) 42, 3. Roan Van De Moosdijk (Niz) 38 ... 8. Jan Pancar (Slo) 26

- SP skupno (5): 1. Jago Geerts (Bel) 265, 2. Andrea Adamo (Ita) 229, 3. Kay de Wolf (Niz) 220 ... 10. Jan Pancar (Slo) 115

STA; M. K.