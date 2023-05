Krško in Krka sta se razšla brez zmagovalca

1.5.2023 | 09:30

Foto: NK Krka

Foto: NK Krško

Tekmi Brinje Grosuplje - Jadran Dekani in Nafta 1903 - Beltinci Klima Tratnjek sta končali 27. krog 2. slovenske nogometne lige. Prvi obračun se je končal z 1:1, potem ko je Lan Piskule v 89. minuti z bele pike prinesel točko domačinom, drugi pa z 2:2. Nafta je nadoknadila zaostanek z 0:2.

V soboto je Aluminij premagal zadnjeuvrščeni Roltek Dob s 3:1. Junak je bil Nik Marinšek, ki je dosegel tri gole, skupno pa je že pri 19. Za dva zaostaja le za Matejem Poplatnikom iz Ilirije.

Na drugih sobotnih tekmah je četrtouvrščena Ilirija z 1:0 premagala Primorje, Fužinar in velenjski Rudar sta se razšla z 2:2, Triglav pa je doma z 2:3 izgubil proti Bistrici. Rok Maher je zmagoviti gol gostov dosegel v 93. minuti.

Nogometaši Rogaške so v petek krog odprli z zmago s 3:1 proti ekipi Vitanest Bilje. Krško in Krka sta se razšla brez zmagovalca z 2:2.

Bitko za prvaka bodo odločili zadnji trije krogi. V teh bo Rogaška gostovala v Ajdovščini in Krškem ter igrala doma s Krko, Aluminij pa čakata gostovanji v Biljah in Novem mestu ter domača tekma s Primorjem. Rogaška je sicer v 18. krogu premagala Aluminij z 2:1, v 3. pa so Kidričani slavili z 1:0.

- petek, 28. april:

KRŠKO - KRKA 2:2 (0:0)

* Krško, gledalcev 200, sodniki: Jerič, Jamnik, Habuš.

* Strelci: 0:1 Majić (59.), 0:2 Žur (68.), 1:2 Hanžek (79.), 2:2 Jurečič (86.).

* Krško: Goričar, Olamba (od 64. Gorenc), Kunstić, Stožinič, Jurečič, Plantak, Lovrić (od 73. Petančič), Ruedl, Hanžek, Arapović (od 48. Pirc), Zakrajšek.

* Krka: Čadež, Mešanović (od 73. Đapo), Ejup, Žur (od 78. Kovačič), Marijanović (od 90+1. Kolegar), Jakopović, Lipec, Krznarić, Radovič (od 46. Majić), Kapitanović (od 73. Drk), Blaževski.

* Rumeni kartoni: Olamba, Zakrajšek; Ejup, Jakopović.

* Rdeči karton: /.

ROGAŠKA - VITANEST BILJE 3:1 (2:0)

* Rogaška Slatina, gledalcev 300, sodniki: Jazbec, Kužnik, Brezovar.

* Strelci: 1:0 Gradišar (4.), 2:0 Marcius (19.), 3:0 Pavlović (68.), 3:1 Pirtovšek (84./avtogol).

* Rogaška: Baždarić, Pirtovšek, Mihalić, Rantuša Lampreht, Majcen (od 78. Ivanov), Moreira (od 72. Kantužer), Gradišar (od 90. Gobec), Pavlović (od 72. Haljeta), Marcius (od 90. Majer), Matošević, Majcenić.

* Vitanest Bilje: Lipičar, Ilić (od 52. Kladar), Preradović (od 46. Lesjak), Susso, Erniša, Breganti, Pori (od 43. Štrukelj), Koron, Žejen (od 74. Bizjak Batistič), Do. Jalinous, Da. Jalinous.

* Rumeni kartoni: Pirtovšek; Koron, Žejen, Susso, Lesjak.

* Rdeči karton: /.

- sobota, 29. april:

ILIRIJA 1911 - PRIMORJE 1:0 (0:0)

* Ljubljana, gledalcev 70, sodniki: Česen, Špur in Antolič.

* Strelec: 1:0 Zyberi (61.).

* Ilirija 1911: Džafić, Tomiček, Beguš (od 79. Medič Slaček), Djermanović, Novak (od 46. Zyberi), Rorič, Poplatnik (od 88. Snedic), Štricelj (od 46. Rotar), Bartolj, Benkič (od 77. Škof), Škoflek.

* Primorje: Macan, Dobnikar, Proleta, Demirović (od 67. Suljanović), Nunić, Bončina, Zavnik, Principe (od 74. Čandić), Paljk, Dedić, Jermol.

* Rumeni kartoni: Beguš, Zyberi; Demirović, Bončina, Principe.

* Rdeči karton: /.

ALUMINIJ - ROLTEK DOB 3:1 (3:0).

* Kidričevo, gledalcev 150, sodniki: Kovačič, Kranjc in Dovnik.

* Strelca: 1:0 Marinšek (16.), 2:0 Marinšek (19.), 3:0 Marinšek (24./11 m), 3:1 Gajič (57.).

* Aluminij: Banić, Frešer (od 61. Gorenak), Grajfoner (od 76. Crnčec), Skiba, Marinšek, Šturm (od 61. Katuša), Jagić, Jovan (od 46. Munić), Schaubach, Brest (od 81. Baskera), Koblar.

* Roltek Dob: Erjavšek, Vrhovnik (od 87. Mitrović), Gajič, Račić, Černe (od 46. Justin), Pantelić, Gorenc Stankovič, Petek (od 46. Avbelj), Dajčman, Makovec (od 46. Židan), Kasnik (od 46. Bračun).

* Rumeni kartoni: Frešer, Skiba; Petek, Račić, Avbelj.

* Rdeči karton: /.

FUŽINAR VZAJEMCI - RUDAR VELENJE 2:2 (1:1).

* Ravne na Koroškem, gledalcev 100, sodniki: Čontala, Flajšman in Rumež.

* Strelci: 1:0 Sušić (37.), 1:1 Kosić (44./11 m), 2:1 Nemeth (61./11 m), 2:2 Jovanović (84.).

* Fužinar Vzajemci: Rener, Grozdek, Klinar, Sušić (od 66. Turičnik), Nemeth (od 92. Fink), Cener (od 85. Krivec), Mpanzu, Krevh (od 66. Irmančnik), Turičnik (od 85. Doiteau), Osmanović, Posinković.

* Rudar Velenje: Biuk, Bićanić, Kujović (od 71. Džumhur), Tubić, Kosić, Jovanović (od 90. Majcenovič), Brkić (od 71. Bloudek), Vošnjak (od 62. Biggs), Kočar, Florjanc, Bošković.

* Rumeni kartoni: Grozdek, Irmančnik, Mpanzu; Bošković, Kočar.

TRIGLAV KRANJ - KETY EMMI&IMPOL BISTRICA 2:3 (0:1).

* Kranj, gledalcev 200, sodniki: Tozan, Pospeh in Gornik.

* Strelci: 0:1 Kukovec (10.), 1:1 Šalja (65./11 m), 2:1 Šalja (68./11 m), 2:2 Ciganović (90.), 2:3 Maher (93.).

* Triglav Kranj: Alagić, Šalja, Skok Jekovec, Magister (od 46. Dakič), Kregar, Schweiger (od 25. Ljubijankič), Okocha (od 85. Lečnik Spaić), Kričković, Bobarić, Gašperin (od 90. Kozić), Pokorn.

* Kety Emmi&Impol Bistrica: Fridrih, Zajšek, Rozman, Vidmar (od 80. Ciganović), Korošec (od 72. Kuliš), Bračko (od 72. Kapun), Kukovec (od 84. Kmetec), Martinčič, Havelka, Pesjak (od 72. Janežič), Maher.

* Rumeni kartoni: Kričković, Ljubijankič; Pesjak, Fridrih.

* Rdeči karton: /.

- nedelja, 30. april:

BRINJE GROSUPLJE - JADRAN DEKANI 1:1 (0:1)

* Grosuplje, gledalcev 150, sodniki: Gergič, Horvat, Dedić.

* Strelca: 0:1 Ljutić (39.), 1:1 Piskule (89./11 m).

* Grosuplje: Šugić, Brkić (od 73. Mahič), Piskule, Kepic (od 63. Boh), Klančnik, Tomšič (od 63. Šparovec), Kovač (od 46. Hajdinjak), Klašnja, Matko, Kene, Pušnik (od 73. Abdić).

* Jadran: Gabrić, Stepančič (od 76. Rudonja), Kremenović, Meštrić (od 32. Cukjati), Panić (od 55. Demiri), Klavora, Vitezica, Šehić, Zonta (od 55. Jurman), Fortuna (od 76. Pavše), Ljutić.

* Rumeni kartoni: Brkić, Piskule, Šparovec; Vitezica, Pavše.

* Rdeči karton: /.

NAFTA 1903 - BELTINCI KLIMA TRATNJEK 2:2 (0:1)

* Lendava, gledalcev 800, sodniki: Novarlić, Holcman, Majcen.

* Strelci: 0:1 Štrakl (6.), 0:2 Kralj (71.), 1:2 Sulejmanović (74.), 2:2 Urh (77.).

* Nafta: Kiss, Szabo, Kumer, Urh, Plej (od 46. Petrović), Feher (od 46. Igrec), Papp (od 93. Pigac), Sulejmanović, Gergö, Novinič, Oštrek.

* Beltinci: Zver, Žaler, Ptiček, Štrakl, Ščernjavič, Rantaša (od 78. Mörec), Sočič, Pihler (od 78. Nerguti), Kosi (od 65. Zorman), Grobelnik (od 65. Kralj), Čakš (od 80. Emruli).

* Rumeni kartoni: Gergö, Kumer, Urh, Szabo; Emruli.

* Rdeči karton: /.

* Lestvica:

1. Rogaška 27 19 5 3 47:19 62

2. Aluminij 27 18 6 3 53:19 60

3. Krka 27 13 10 4 41:23 49

4. Ilirija 1911 27 14 6 7 47:25 48

5. Beltinci Klima Tratnjek 27 11 7 9 40:40 40

6. Nafta 1903 27 9 7 11 45:41 34

7. Primorje eMundia 27 8 10 9 36:37 34

8. Brinje Grosuplje 27 10 4 13 25:32 34

9. Vitanest Bilje 27 9 7 11 35:47 34

10. Kety Emmi&Impol Bistrica 27 8 8 11 30:35 32

11. Jadran Dekani 27 6 13 8 22:25 31

12. Fužinar Vzajemci 27 8 7 12 38:45 31

13. Rudar Velenje 27 7 10 10 37:44 31

14. Triglav Kranj 27 8 4 15 28:49 28

15. Krško 27 5 6 16 33:53 21

16. Roltek Dob 27 4 8 15 34:57 20

STA; M. K.