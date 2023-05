FOTO: 37. prvomajsko kresovanje na Trški Gori pri Krškem

1.5.2023 | 10:30

Stoletnik Jože Pavkovič je skupaj z županom Janezom Kerinom in predsednico Mestne četrti Krško Tajano Dvoršek prižgal kres.

Trška Gora pri Krškem - Na predvečer praznika dela je množica obiskovalcev prišla na Trško Goro na kresovanje k lovskem domu LD Krško, kjer jih je Mestna četrt Krško pričakala z rdečim nageljnom, lovci pa z odličnim divjačinskim golažem. Za prijetno vzdušje sta poskrbela Pihalni orkester Krško in ansambel Firbci.

Podpredsednik Mestne četrti Krško Ivan Učanjšek je dejal, da se veliko simbolike sicer preko težav delavcev odslikava tudi v sedanjem obdobju, ko delo nima vrednosti, delavec pa je le strošek delodajalca. »Na svoje pravice delavci niso opozarjali le s shodi, govori in transparenti, ampak tudi s kurjenjem kresov na predvečer praznika. Lahko bi rekli, da je šlo za nekakšna vizualna opozorila, ki naj spomnijo na delavske pravice. Prvomajski kresovi so torej neke vrste komunikacijsko orodje, podobno kot so v času turških vpadov imeli izrazito varnostno-signalni značaj. 1. maj ni samo spomin, temveč je tudi opomin na že izborjene pravice,« je dejal.

Župan Mestne občine Krško Janez Kerin je v pozdravnem nagovoru množici na Trški Gori poudaril, da delo je in ostaja najpomembnejša družbena vrednota, so se pa časi od začetka boja za delavske pravice močno spremenili. »Danes se tako pogovarjamo o skrajšanju delovnega tedna na štiri dni in posodobitvi delavske zakonodaje, ki bo skladna z aktualnimi trendi in načinom življenja. Izzivov glede organizacije in regulacije delavske zakonodaje še ne bo zmanjkalo,« je dejal župan.

Predstavnik LD Krško Anton Božič pa je povedal, da mora biti skupni cilj delo in na podlagi rezultatov dela - človeka vredno življenje.

Množico je pozdravil tudi častni član LD Krško Jože Pavkovič, ki je 1. aprila praznoval 100 let. Stoletnik je nato skupaj z županom in predsednico Mestne četrti Krško Tajano Dvoršek prižgal kres.

Tekst in foto: Pavel Perc

Galerija