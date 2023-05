FOTO: Na Javorovici dr. Prunk: ''Povzpeli so se pohlepni, brezobzirni in skorumpirani ljudje''

1.5.2023 | 17:00

Gost prireditve dr. Janko Prunk (na levi) v družbi šentjernejskega župana Jožeta Simončiča, zadaj oba podžupana Jože Vrtačič in Andrej Mikec in na desni direktor OU občine Šentjernej Samo Hudoklin

Punce so bile vesele, da so zmogle strmo pot.

dr. Janko Prunk

Na Javorovico so prišle mnoge družine.

Igrali so šentejrnejski godbeniki, ki so že zjutraj poskrbeli za tradicionalno prvomajsko budnico po Šentjerneju in nekaterih vaseh.

Gorjanski spev

Dišalo je po dobrotah ...

Javorovica - Na mednarodni praznik dela je eno od največjih prvomajskih srečanj v državi danes potekalo tudi v osrčju Gorjancev, na Javorovici.

Organizirala ga je Občina Šentjernej in kot je že navada, je v lepem vremenu privabilo številne obiskovalce, staro in mlado, od blizu in daleč.

Prišli so od vsepovsod, mnogi tudi peš, iz Gorenjega Vrhpolja so se podali na pot že zgodaj zjutraj in ubrali pot po daljši in krajši varianti. Nekateri so prikolesarili, pa tudi prijahali - konji so bili prava atrakcija za najmlajše.

Letošnji slavnostni govornik je bil zgodovinar dr. Janko Prunk, ki je povedal, da se je rad odzval povabilu Šentjernejčanov tudi zato, ker se jim kot rojak Loke pri Zidanem Mostu čuti sorodnega zaradi največjega Slovenca Primoža Trubarja, ki je nekaj časa živel tudi v Šentjerneju.

Kmalu po osamosvojitvi Slovenije razočaranje

Dr. Prunk je spomnil, da je bilo predvsem fizično delo, ki ustvarja temelje življenja in blagostanja, v zgodovini večkrat zapostavljeno, zlasti s strani kapitala. Tako so se morali delavci, zlasti na začetku industrijske družbe, boriti za svoje pravice. Sprehodil se je skozi zgodovino slovenskega naroda ter se dotaknil gospodarskega razvoja ter izboljšanja standarda delovnih ljudi po drugi svetovni vojni, k čemur je pripomoglo tudi delavsko samoupravljanje.

Kritičen je bil do stanja po osamosvojitvi Slovenije leta 1991, kar je vzbudilo veliko ljudsko navdušenje in vero v boljši gospodarski razvoj, ki bo v prid delovnim ljudem in razvoju demokracije.

''A po nekaj letih je prišlo razočaranje. Pri odpravi socializma ni prišlo do prave socialno tržne ekonomike in družbe ki b se ozirala na večino delovnih ljudi. Povzpeli so se pohlepni, brezobzirni, skorumpirani ljudje vseh barv in tradicij prejšnjega socialističnega sistema, ki se jim pridružujejo novi, mlajši, gospodarsko in socialno brezobzirni povzpetniki, vsem pa je skupen le osebni, kapitalski dobiček in z njim politična moč,'' je dejal dr. Janko Prunk.

Šentjernej predstavlja svetlo izjemo

Šentjernej je izpostavil kot redko izjemo v splošnem slovenskem trendu, saj so mnogi z znanjem in voljo izgubljena državna gospodarska podjetja nadomestili z novimi, zasebnimi podjetji, v katerih so ponudili zaposlitve sokrajanom.

''Ta podjetja so se v naslednjih desetletjih lepo uveljavila in danes je Šentjernej kraj s cvetočim gospodarstvom, ki se tudi demografsko dobro razvija in privablja ljudi iz bližnje in daljne okolice. To je najbrž največja zasluga vaše tradicionalne ljudske solidarnosti in dobrega upravljanja z občino. Želim vam, da tak trend še dolgo ohranite,'' je dejal slavnostni govornik.

Pridobljene pravice niso samoumevne

Ob 1. maju je dr. Prunk zbranim dejal, da se je treba zavedati, da pridobljene delavske pravice niso samoumevne, da jih hoče mogočen kapital vedno znova kršiti, zato je treba vedno znova opozarjati nanje. ''Zato bodite ponosni na to naše zborovanje, ki je le del velikega svetovnega boja delovnega ljudstva za njegove svete pravice,'' je dejal Prunk.

Zbrane je nagovoril in vsem čestital ob delavskem prazniku tudi šentjernejski župan Jože Simončič.

Zbrane pod šotorom je zabaval Občinski pihalni orkester Šentjernej pod vodstvom Sandija Franka, ubrano so zapeli pevci Gorjanskega speva, z recitacijami so nastopili šentjernejski osnovnošolci, kasneje pa je za zabavo skrbela skupina Miran Rudan Indesign. Seveda je dišalo tudi po čevapčičih, ražnjičih …

Besedilo in foto: L. Markelj

