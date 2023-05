Predsednica ZSSS Lidija Jerkič: Kapital se boji edino velike množice

1.5.2023 | 18:30

Dobitniki piznanj Lidija Lubej, Jože Radovan in Jani Žičkar s sindikalistoma: predsednico ZSSS Lidijo Jerkič in območnim predsednikom Igorjem Iljašem

Slavnostna govornica Lidija Jerkič: Nas pohlep kapitala vrača sto trideset let nazaj v začetke delavskega boja?

Lipo so posadili (z leve): Igor Iljaš, Lidija Jerkič, župan občine Mirna Dušan Skerbiš in najemnik koče na Debencu Tadej Rakar.

Nastopil je Občinski pihalni orkester Trebnje z mažoretami.

Prvomajsko srečanje na Debencu je privabilo številne obiskovalce. (Vse foto: M. L.)

Debenec - Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, regijska organizacija zahodne Slovenije, območna organizacija Dolenjske, Bele krajine in Posavja je danes organizirala na Debencu nad Mirno tradicionalno 40. prvomajsko srečanje.

S priznanji za leto 2023 so se zahvalili trem sindikalnim aktivistom z našega območja. Priznanja so tako prejeli predsednica sindikata Upravne enote Novo mesto Lidija Lubej, predsednik sindikata v podjetju Kremen Mokro polje Jože Radovan in dolgoletni aktivist sindikata Lisce Sevnica Jani Žičkar.

Slavnostna govornica je bila predsednica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Lidija Jerkič. »Vem, da je na Debencu včasih stal stolp. S stolpa se daleč vidi. In če bi se videlo v zgodovino sto petdest let nazaj, v čase, ko je nastajalo delavsko gibanje, bi v tem trenutku verjetno videli prazen Debenec, verjetno bi videli ljudi, ki so delali po štirinajst ali šestnajst ur na dan, otroke, ki so delali, zato da so družine preživele, delavce, ki niso imeli pogodb o zaposlitvi, ko ni bilo zakonodaje, ko ni bilo zavarovanj, ko ni bilo pokojninskega zavarovanja, zdravstvenega zavarovanja, ko ni bilo rednih plačil, in ko so ljudje umirali pri štiridesetih letih. Vendarle se je v tem času kaj spremenilo,« je rekla predsednica. Opozorila je na rastočo moč kapitala, zaradi katere delavci, , npr. t. i. prekarni delavci, delajo brez pravic, saj zaposlovalci obidejo zakonodajo, ki zagotavlja delavcem zgodovinsko pridobljene pravice. Če se bodo stvari nadaljevale v to smer, se je treba po besedah Jerkičeve bati, da se bomo vrnili sto trideset let nazaj v osnove delavskega boja. »Edina stvar, ki se je denar in kapital bojita, je veliko ljudi, veliko ljudi,« je rekla predsednica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije.

Zbrane sta v začetku prireditve nagovorila koordinator območja Dolenjske, Bele krajine in Posavja pri Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije, regijski organizaciji zahodne Slovenije, Igor Iljaš in župan občine Mirna Dušan Skerbiš. Srečanje, ki ga je povezovala Petra Krnc Laznik, so v prvem delu z nastopom popestrili Občinski pihalni orkester Trebnje in trebanjske mažorete ter Glasbena šola Trebnje, v nadaljevanju pa pevsko glasbeni duo Meta Smolič in Luka Žitnik ter ansambel Pogum, ki je zvabil na plesišče številne obiskovalce.

V okviru današnjega srečanja so tudi posadili lipo. S tem drevesom so nadomestili lipo, ki so jo posadili lani, vendar v spletu okoliščin ni preživela.

