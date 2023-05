Uspeh Svena Cerjaka na Češkem

2.5.2023 | 09:00

Plzen - Sven Cerjak je prepričljivi zmagovalec včerajšnje 2. dirke skupnega državnega prvenstva Češke in Slovenije v konkurenci 250cc motorjev, ki jo je gostil češki Plzen. Voznik AMD Krško je v rednem delu osvojil maksimalni izkupiček 12 točk (3,3,3,3), nič drugače pa ni bilo v finalni 15. vožnji, ko je slavil pred Britancem Williamom Cairnsom (10+2) ter Poljakom Maksymilianom Pawelczakom (9+1). Četrti je bil še en Poljak, Kevin Nycz (10+0).

Drugi predstavnik iz vrst AMD Krško, Gregor Zorko, je osvojil 3 točke (2,1,0,0) in končno 11. mesto. Na češko prizorišče je prispel tudi tretji slovenski predstavnik Tilen Bračko, ki pa je po padcu na treningu odšel na dodatne preiskave v bolnišnico. Po prvih informacijah ne gre za hujšo poškodbo in naj bi utrpel "le" nekaj udarcev.

Sven Cerjak je po dirki povedal: "Proga je bila zahtevna in neenakomerna. Pri vseh štartih sem bil 100% osredotočen na vrvico in tako pobral vse točke. Odlično delo je opravil moj mehanik Tomaž Klavžar, ki je motor pripravil na 110%. Zahvala gre tudi matičnemu klubu AMD Krško, ki verjame vame, trenerju Žigi Radkoviču in vsem sponzorjem, ki me podpirajo."

Gregor Zorko je takole povzel svojo novo izkušnjo: "Z dirko sem zadovoljen. Dirka mi je prinesla nove izkušnje in pokazala, da bo potrebnega še veliko dela. Rad bi se zahvalil mehaniku Marku Prazniku, matičnem klubu AMD Krško in trenerju Žigi Radkoviču."

B. L.

