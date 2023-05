Prvomajsko srečanje na Lisci: Sedaj je čas, da se postavimo zase

2.5.2023 | 10:00

Pohodnikom so izročili rdeče nageljne. (Foto: Pavel Perc)

Slavnostna govornica Saška Kiara Kumer, generalna sekretarka Sindikata delavcev prometa in zvez Slovenije ter podpredsednica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije in članica Državnega sveta, je bila zelo odločna.

Pohodniki z Debenca nad Mirno, kjer so letos podelili podelili regijska priznanja sindikalnim delavcem Dolenjske, Posavja in Bele krajine, so tokrat prišli na Lisco.

Ludvik Žuraj je med najstarejšimi člani Godbe Sevnica.

Pohodniki so prihajali še popoldne.

Sevniki župan s soprogo in slavnostna govornica z družino

Lisca - Na Lisci je pod velikim šotorom na športnem igrišču pod Tončkovim domom potekala v organizaciji Zveze svobodnih sindikatov Slovenije tradicionalna slovesnost v počastitev 1. maja, mednarodnega delavskega praznika. Številne pohodnike in druge navzoče je najprej pozdravil sevniški župan Srečko Ocvirk, ki je izrazil prepričanje, da bodo na ta praznični dan ''lahko zelo odkrito rekli, kaj pomeni za nas delo, kajti iz dela izhaja ves napredek.''

BREZ DELAVCEV NI PRIHODNOSTI

Letošnja slavnostna govornica Saška Kiara Kumer, generalna sekretarka Sindikata delavcev prometa in zvez Slovenije, podpredsednica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije in članica Državnega sveta RS, je najprej čestitala številnim pohodnikom za vztrajnost. ''Zagrizli ste v kolena in bili ob pogledu na cilj nagrajeni z občutkom zadoščenja, da vam je uspelo, da ste uspešno opravili zadano nalogo,'' je dejala in v nadaljevanju poudarila, da si ''vsak, ki dela, ustvarja vrednost v tej družbi, zasluži spoštovanje. Spoštovanje pomeni, da imaš urejen delovni čas in kvalitetno pogoje za delo. Spoštovanje pomeni, da smo za svoje delo pošteno plačani in da od tega lahko živimo tako mi kot naša družina. To je spoštovanje dela in to je spoštovanje delavcev. Za spoštovanje se splača dvigniti glavo in povzdigniti glas. 150 let nazaj so zaposleni stopili skupaj in zahtevali to dostojanstvo. So ga takoj dobili? Ne. Zahtevali so ga še naprej, četudi so predstavniki kapitala nad njih pošiljali policijo in vojsko, ki je prelivala njihovo kri. To je bila odločnost, solidarnost naših prednikov, ki nam je prinesla delavske pravice, zato nimamo pravice biti apatični. Ne moremo prepustiti kapitalu, da nam zopet jemlje dostojanstvo, vzemimo ga nazaj,'' je bila odločna.

''Brez nas, brez delavcev, ko nas primanjkuje v gostinstvu, v turizmu, v trgovini, v prevozništvu, ne morejo. Sedaj je čas, da se postavimo zase in povemo, kaj potrebujemo. Edini način, kako se individualizmu zoperstaviti, je solidarnost, občutek povezanosti, skupnosti. Če bomo na delovnem mestu skupaj s sodelavci kot ekipa, kot sindikat, zahtevali boljše pogoje dela, jih bomo tudi dobili. Če bomo vsi prebivalci Slovenije solidarni kot družba in bomo od politikov zahtevali pravično obdavčitev kapitala, pošteno izvajanje predpisov, brez korupcije, kvalitetno javno zdravstvo, šolstvo, socialo, potem imamo prihodnost,'' je Saška Kiara Kumer še spodbudila k povezovanju in solidarnosti ter pomoči sočloveku.

PESTER PROGRAM, UREJEN PROMET

V kulturnem programu uradnega dela prireditve so sodelovali člani KD Godba Sevnica, harmonikar Matjaž Ban in folklorna skupina Duplo iz Pišec. Vsem se je zahvalila sekretarka območnega odbora ZSSS Dolenjske, Bele krajine in Posavja Ivica Sotelšek, ki je prireditev tudi povezovala. V popoldanskem delu programa pa sta številne obiskovalce do poznih večernih ur zabavala skupina Mambo Kings in ansambel Pik. Podjetje GVS iz Novega mesta je, družno s policijo, poskrbelo za primerno prometno urejenost, tudi za dostop invalidov na parkirišče pred Tončkovim domom na Lisci in seveda avtobusov, ki so na Lisco tokrat vozili brezplačno.

P. P.

Galerija