Obljuba z najvišjega mesta: Obeti za slabe ceste

2.5.2023 | 17:00

Orehovec je idilična vas. Njeni prebivalci bi se vanjo radi pripeljali po gladki cesti. (Foto: M. L.)

Orehovec, Kostanjevica na Krki - Ali so razpokam v asfaltu in zajedam v rob vozišča na več delih ceste med Kostanjevico na Krki in Orehovcem že šteti dnevi? S tem vprašanjem se prebivalci Orehovca oddaljujejo od letošnje zime in, gledano koledarsko nekoliko v prihodnost, bližajo novi zimi, ki kot naravna okoliščina ni naklonjena cestam.

Občinski svetniki o poškodovani cesti proti Orehovcu in možnostih za čimprejšnje popravilo cest – Kako naj se dela lotijo vzdrževalci? – Prebivalci Vrbja in Vrtače nimajo ustreznega vodovoda – Med skrbjo za turiste in skrbjo za domačine

Celoten članek lahko preberete v elektronski obliki Dolenjskega lista.

M. Luzar